Tinder'a yeni arayüz! Z kuşağını çekmeye çalışıyorlar

Tinder Z kuşağına hitap etmek için değişime gitti. Arkadaşlık uygulaması, profil istemleri ve temel bilgi etiketleri gibi özellikler sunmaya başladı.

Bir kişinin Tinder profilini sağa ya da sola kaydırmak için her zaman görünüşünü beğenip beğenmediğinizden daha fazlası gerekmiyordu. Şimdi, arkadaşlık uygulaması nihayet profil istemleri ve temel bilgi etiketleri gibi insanlar hakkında daha kapsamlı bir fikir veren bir dizi özellik sunuyor.

Tinder'a yepyeni arayüz

Match Group'a ait Hinge ya da Bumble gibi uygulamaları kullanmış olanlar bu güncellemelerin çoğunu tanıdık bulacaktır. Örneğin profil yönlendirmeleri her iki uygulamada da uzun süredir var olan bir özellik; Tinder kullanıcıları artık "Ölmeden önce yapılacaklar listemdeki ilk madde" ya da her zaman popüler olan "İki gerçek ve bir yalan" gibi ifadelere verdikleri yanıtları paylaşabiliyorlar. Temel bilgi etiketleri, insanların burçları, içki alışkanlıkları ve aşk dilleri gibi gerçekleri paylaşmalarına olanak tanıyor. Daha benzersiz olanı ise kullanıcının ilgi alanlarını ve tercihlerini ortaya çıkaracak bir testin eklenmesi (bu sonuçları profillerine ekleyebiliyorlar). Ayrıca, artık bir kişinin profilinde endişe verici olan belirli ayrıntıları, tüm hesabı bildirmek yerine bildirme seçeneği de var.

Tinder açıkça Z kuşağının ilgisini çekmeye çalışıyor ve bu, "Rizz-first Redesign" olarak adlandırılan tasarımdan daha açık olamazdı. Kullanıcı arayüzü güncellemeleri, geliştirilmiş animasyonlar ve hatta yeni bir "It's a Match!" ekranı var. Aynı zamanda Tinder, dışarıdayken veya geceleri daha loş ışıkta daha gizli kaydırma yapmak için bir karanlık mod özelliği de getirdi.

Arkadaşlık uygulaması, güncellemeler için motivasyon olarak Z kuşağının yakın tarihli Geleceğin Arkadaşlık Raporu'ndaki yanıtlarına işaret ediyor. Tinder Baş Ürün Sorumlusu Mark Van Ryswyk yaptığı açıklamada. "Yeni nesil flörtçülerin, görünüşten ziyade saygı (yüzde 78) ve açık fikirlilik (yüzde 61) gibi değer temelli niteliklere öncelik verdiğini biliyoruz. Ortak ilgi alanları ve ortak amaçlar doğrultusunda kurulan özgün bağlantıları önemsiyorlar ve önceki kuşakların 'oyun oynamaya' ayıracak zamanları yok" diyor.