Threads'e gönderiler için etiketler geliyor

Threads, kullanıcıların gönderileri kategorilere ayırmasına yardımcı olacak etiketler sunuyor.

Etiketler sosyal medyada içerik aramanın önemli bir yoludur, ancak şimdiye kadar Meta'nın yeni gelişen Threads platformunda eksikti. Ancak Mark Zuckerberg'in yeni bir başlıkta yazdığı gibi, bu özellik şu anda Avustralya'daki Threads üzerinde test ediliyor ve yakında daha fazla ülke gelecek.

Konu başlıkları geliyor

Test aşamasındaki özellikle birlikte artık Threads gönderileri konu başlıkları adı altında sıralanmaya başlıyor. Tabii şimdilik bu özelliğin Türkiye'de olmadığını söyleyebiliriz. Ancak ilerleyen süreçte gelmeyeceğini bir garantisi yok.

Zuckerberg geçen ay, Threads'in henüz Avrupa'da olmamasına rağmen istikrarlı bir büyüme gösterdiğini ve şu anda yaklaşık 100 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu yazdı.

Uygulama kısa bir süre önce, Instagram hesabınızı öldürmeden Threads profilinizi silme ve Threads gönderilerini Facebook ve Instagram ile otomatik olarak paylaşmaktan kaçınma gibi birkaç önemli özellik kazandı. Ayrıca sabitlenmiş gönderiler eklendi ve Instagram patronu Adam Mosseri, DM'lerin Instagram'ın gelen kutusu üzerinden yapılabileceğini ima etti.