Tesla'nın fabrika açmayı düşündüğü ülke belli oldu

Bloomberg'in iddiasına göre Tesla'nın Türkiye'ye gelebileceği söylenen 2 milyar dolarlık fabrika yatırımının gideceği ülke belli oldu.

Elon Musk'ın Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelerdeki Tesla'nın Türkiye'de yatırım yapma ihtimaline dair belirtilen umutlar gerçekleşmeyebilir gibi görünüyor. Bloomberg'in haberine göre, Tesla'nın rotası Türkiye değil, Hindistan olacak.

Hayaller Türkiye, gerçekler Hindistan

Musk ve Tesla'nın Hindistan'a yönelik planları, 2024 yılından itibaren otomobillerini bu ülkeye göndermek ve kısa süre içinde bir fabrika kurmak şeklinde öne çıkıyor. İlgili anlaşmanın, Ocak ayında düzenlenecek olan Vibrant Gujarat Küresel Zirvesi'nde duyurulması bekleniyor.

Tesla'nın bu potansiyel yatırım için üç eyalet arasında Gujarat, Maharashtra ve Tamil Nadu'nun adı geçiyor. Bu eyaletlerin elektrikli araçlar ve ihracat için uygun altyapıya sahip olmaları, Tesla'nın tercih sebepleri arasında bulunuyor. Şirketin minimum 2 milyar dolarlık yatırım planladığı ve bu miktarın otomobil parça alımlarıyla birlikte 15 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Ayrıca Tesla'nın, maliyetleri düşürmek amacıyla bazı bataryaları Hindistan'da üretmeyi düşündüğü ifade ediliyor.

Elon Musk daha önce yaptığı bir açıklamada, Tesla'nın Hindistan'da "önemli bir yatırım" yapmayı planladığını duyurmuş ve 2024 yılında ülkeyi ziyaret edeceğini belirtmişti. Hindistan hükümeti de elektrikli araçların yerli üretimini teşvik etmek ve temiz ulaşımı hızlandırmak amacıyla çeşitli politikalar geliştiriyordu.