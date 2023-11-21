Tesla Premium özelliği Türkiye'de! İşte fiyatı

Tesla Premium özelliği Türkiye'de! İşte fiyatı
Tesla, Türkiye'deki müşterilerine premium bağlantı sunmaya başlıyor. İşte Tesla premium bağlantı özelliğinin fiyatı...

Nisan 2023'te Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapan Tesla, Türkiye'deki kullanıcılarına yeni bir opsiyon sunuyor. Tesla Model Y sahipleri artık internet bağlantılarını aktive edebilecekler. Bu özellik için Tesla, "standart" ve "premium" olmak üzere iki farklı paket sunuyor.

Tesla Premium bağlantı özelliği Türkiye'de

Standart paket, Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla navigasyon hizmetini içerirken, premium bağlantı seçeneği daha geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Bu premium paket, navigasyon sistemine ek olarak canlı trafik görselleştirmeleri, video akış desteği, müzik akış desteği, internet tarayıcısı ve Caraoke gibi özellikler sunuyor, ayrıca hücresel bağlantı desteği de sağlanıyor.

Bu premium özelliklere sahip olmak isteyen Tesla Model Y sahipleri, aylık 130 TL ödeme yapabilecekler. Bu ücret, sağlanan geniş özellik yelpazesi göz önüne alındığında oldukça uygun görünüyor. Tesla, bu sayede kullanıcılarına daha fazla bağlantı ve eğlence seçeneği sunarak sürüş deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

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