Teknoloji devlerinden çocuk istismarına karşı önemli proje

Google, Meta, Discord, Roblox, Twitch gibi firmalar, çevrim içi ortamlarda çocukların zarar görmesini önlemek üzere "Lantern" isimli bir program duyurdu.

Teknolojinin yaygınlaşması ve daha küçük yaş grubundaki insanların da teknolojiyi kullanmaya başlaması ile birlikte, çevrim içi dünyada karşımıza çıkan sorunlardan biri de çocuklara yönelik taciz ve istismarlar. Bu küresel sorunla mücadele için şimdi teknoloji devleri ellerini taşın altına koyuyor.

Lantern adı verilen yeni program ile birlikte çocuklara yönelik bu türden olumsuz davranışlar sergileyen kişiler, farklı platformlarda da izlenmeye başlanacak. Programın amacının ise yakalanmamak için çocukları başka platformlara yönlendirebilecek saldırganların tespit edilmesini sağlamak.

Sistem nasıl işleyecek?

Kendisine the Tech Coalition (Teknoloji Koalisyonu) adını veren gruptan yapılan açıklamaya göre, Lantern programı ile birlikte çocuk istismarcıları ilk defa farklı platformlarda izlenebilecek. Program ile birlikte çocuk tacizlerini tespit etmek ve engellemek daha kolay olacak, ayrıca tehditlerin daha hızlı şekilde tanımlanması sağlanacak. Saldırganların geliştireceği farklı taktiklerin de Lantern projesi ile daha kolay tespit edilmesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilmesi mümkün olacak.

Sistemde ilk olarak her bir koalisyon üyesi, kendi platformundaki olası saldırganları tehdit etmeye çalışacak. Sonra da kendi politikalarına göre bir aksiyon alacak olan firma, bu profili Lantern programında da işaretleyecek. Diğer platformlar da Lantern'de yer alan bilgiye göre kendi platformlarında saldırganın izini sürebilecek. Bu platformlar da kendi politikalarına göre yaptırım uygulayacak ve Lantern sistemine geri bildirimde bulunacak.

Tespit edilen profiller polise de bildirilecek

Peki saldırganları yeni sosyal medya hesapları açmaktan alıkoyacak olan ne? Kolluk kuvvetleri, zira her bir raporlamanın ardından bu profiller ilgili yetkililer ile paylaşılacak. Projenin pilot sürecinde 10 binden fazla Facebook profili, Facebook sayfası, Instagram profili kapatılırken bu sayfaların sahipleri ya da yöneticileri de kolluk kuvvetlerine bildirildi.

The Tech Coalition bünyesine şu ana kadar katılan firmalar arasında Discord, Google, Meta, Mega, Quora, Roblox, Snap ve Twitch yer alıyor. Bu üyelerin Lantern projesini geliştirebilmek için iki yıldır çalıştığı belirtiiyor. Lantern, koalisyon tarafından sürekli kontrol edilecek ve paylaşılacak veriler konusunda da açık rehberler paylaşacak.