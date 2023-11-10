Spotify'ın TV uygulamasına önemli güncelleme

Spotify TV uygulaması, yeni bir güncelleme geçiriyor. Yapılan güncelleme, bir sonraki oynatımı görüntülemeyi ve kontrol etmeyi kolaylaştırıyor.

Spotify TV uygulaması, büyük ekran uygulama deneyimini dijital müzik ve podcast akış hizmetinin popüler mobil sürümüne benzetecek şekilde yenilendi. Ana sayfada "Şimdi Çalınıyor Görünümü" yer alacak ve son çalınan içeriklere kısayollar bulunacak. TV uygulaması ayrıca mobil uygulamada olduğu gibi ana ekranda dinleme geçmişinize göre yeni şarkılar ve podcastler önerecek.

Spotify TV uygulamasına güncelleme geliyor

TV uygulamasının ana sayfası sadece farklı görünmekle kalmıyor. Artık farklı Spotify hesapları arasında daha kolay geçiş yapabiliyorsunuz. En son aktif olan profil her zaman ekranın sağ üst köşesinde görünecek.

Geçmişte, uygulama aracılığıyla TV'nizde müzik dinlediğinizde yalnızca sıradaki şarkıyı görebiliyordunuz. Ancak artık bir sonraki şarkıyı seçmek için "Oynatma Kuyruğu" aracını kullanabilirsiniz. Ayrıca, artık TV'nizde karanlık modu açabilirsiniz, yani bir sonraki ev partiniz sırasında seçilmiş bir çalma listesini yayınlayabilir ve görselleri ve ekran parlaklığını en aza indirebilirsiniz.

Yeni Spotify TV uygulaması güncellemeleri, uygulamayı desteklenen Akıllı TV'lerde, oyun konsollarında ve medya akış cihazlarında kullanan ücretsiz ve premium aboneler tarafından kullanılabilir. Büyük ekranda kullanıcı deneyimini yeniden canlandırma çabası büyük bir sürpriz değil. Spotify, telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda yayın akışını daha keyifli hale getirmek amacıyla bu yılın başlarında Masaüstü uygulaması için benzer güncellemeleri kullanıma sunmuştu.