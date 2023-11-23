Spotify üstü kapalı itiraf etti! Adil ücret öderse iflas edebilir

Spotify, sanatçılar için "adil ve hakkaniyetli ücretlendirme" gerektiren bir yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından Uruguay'dan hizmetini çekmeyi planlıyor.Yayın platformu "ek ödemelerin işimizi savunulamaz hale getireceğini" belirtiyor.

Ücretler yıllardır Spotify ve sanatçılar arasında bir sorun teşkil ediyor. Uruguay'daki yeni bir yasa tasarısı sorunu çözmeyi amaçlıyor, ancak Spotify yasa tasarısı değiştirilmezse ülkeyi terk etmekle tehdit ediyor.

The Guardian'ın haberine göre, Uruguay hükümeti Ekim ayında medya akışıyla ilgili iki madde içeren bir bütçe tasarısını oyladı. Madde 284, sosyal medya ve internetin "bir şarkının çoğaltılması halinde sanatçının mali ücret alma hakkına sahip olduğu formatlar" olarak ekleneceğini söylüyor. Madde 285 ise telif hakları yasasına "adil ve hakkaniyete uygun bir ücretlendirme hakkı "nın ekleneceğini belirtmektedir. Ücretlendirme ile bu maddeler yazarlara, bestecilere, icracılara, yönetmenlere ve senaristlere atıfta bulunuyor.

Yayın platformu Spotify'ın tasarıya itiraz ettiği ve değişiklik yapılmasını talep ettiği görülüyor. Spotify'ın 20 Kasım'da bir açıklama yaparak "1 Ocak 2024'ten itibaren Uruguay'daki hizmetini aşamalı olarak durdurmaya başlayacağını" iddia ettiği bildirildi. Spotify sadece ülkedeki hizmetini aşamalı olarak sonlandırmakla tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda şirket bir sonraki ay Uruguay pazarındaki ticareti de durdurmayı planlıyor.

Music Business Worldwide tarafından elde edilen bir açıklamada Spotify, "müzikten elde ettiği her doların yaklaşık %70'ini zaten müzik haklarına sahip olan ve sanatçıları ve söz yazarlarını temsil eden ve onlara ödeme yapan plak şirketlerine ve yayıncılara ödediğini" iddia ediyor. Şirket, Uruguay hükümetinden ekstra maliyetleri ödeme sorumluluğunun hak sahiplerine mi yoksa yayın platformlarına mı düştüğünü netleştirmesini istiyor. Spotify, sanatçılara daha fazla ödeme yapmanın "aynı müzik için iki kez ödeme yapmalarını" gerektireceğini ve kendi payına düşen ek ödemelerin "işimizi savunulamaz hale getireceğini" savunuyor.

Kısacası Spotify, bu kuralların yürürlüğe girmesi halinde mevcut işine devam edemeyeceğini zımnen kabul ediyor. Uruguay hükümetinin maddeleri yeniden gözden geçirip geçirmeyeceği ya da düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda henüz bir açıklama yok.