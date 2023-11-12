SpaceX çalışanları ortalamanın üzerinde iş kazalarıyla karşı karşıya

Reuters tarafından yapılan bir araştırmada, SpaceX için daha önce bildirilmemiş yüzlerce yaralanma tespit edildi.

Reuters'in SpaceX'teki güvensiz çalışma koşullarına ilişkin yaptığı bir araştırma, 2014 yılına kadar uzanan ve şimdiye kadar kamuoyuna bildirilmemiş 600'den fazla yaralanmayı ortaya çıkardı. Raporda atıfta bulunulan mevcut ve eski çalışanlar, CEO Elon Musk'ın agresif teslim tarihlerini ve bürokrasiden nefretini suçlayarak, insanları Mars'a "olabildiğince hızlı" götürme hedefinin şirketi köşeleri kesmeye ve uygun protokollerden kaçınmaya yönlendirdiğini iddia ediyor.

Reuters, bazı SpaceX tesislerindeki yaralanma oranlarının sektör ortalaması olan 100 işçi başına 0,8 yaralanma veya hastalıktan çok daha yüksek olduğunu tespit etti. Brownsville, Teksas'taki tesiste 2022 yaralanma oranı 100 işçi başına 4,8 idi. Hawthorne, Kaliforniya'daki üretim tesisinde ise bu oran 1,8'dir. Şirketin roket testleri yaptığı Teksas McGregor'da ise yaralanma oranı 2,7 idi.

Engadget'ın haberine göre, çalışanlar, 2021 yılında Brownsville çalışanı Florentino Rios'u kör eden ve Ocak 2022'den bu yana çalışan Francisco Cabada'yı komada bırakan bir diğeri de dahil olmak üzere kırık kemikler, kesikler, ezilmiş parmaklar, yanıklar, elektrik çarpmaları ve ciddi kafa yaraları yaşadı.

SpaceX'in McGregor tesisinde 2014 yılında bir işçi, Lonnie LeBlanc, rüzgarın yanlış yüklenmiş bir kamyonun römorkuna çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Ancak SpaceX yıllar boyunca güvenlik konusundaki ihmalleri nedeniyle sadece cüzi miktarda para cezası ödedi. Reuters'e göre, LeBlanc'ın ölümünden sonra şirket OSHA ile 7.000 dolar karşılığında anlaştı.

Reuters, iki düzineden fazla mevcut ya da eski çalışanın yanı sıra "SpaceX güvenlik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olan" diğer kişilerle de konuştu. Bir SpaceX eski yöneticisi Reuters'e "işçilerin güvenliklerini kendilerinin sağladığını" söylerken, diğerleri Musk'ın hoşuna gitmediği için çalışanlara parlak renkli güvenlik kıyafetleri giymemelerinin bile söylendiğini belirtti. Reuters'e göre, SpaceX ayrıca geçmişinin büyük bir bölümünde düzenleyicilere yaralanma verilerini sunmakta defalarca başarısız oldu.