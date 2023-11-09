Sony şu ana kadar 46 milyonu aşkın PlayStation 5 sattı

Sony, PlayStation 5 satışları için iyi gidiyor. Şirket tüm yıl hedefini tutturamamış olsa da 4,9 milyon konsol satışı yaparak, toplamda 46,6 milyon satış yapmış oldu.

Sony, PlayStation 5 satışları söz konusu olduğunda gişe rekorları kıran bir çeyrek geçirdi. Şirket, 30 Eylül'de sona eren ikinci mali çeyreğinde 4,9 milyon PS5 satarak toplam satılan konsol sayısını 46,6 milyona çıkardı.

Engadget'in haberine göre, Sony'nin, teknoloji endüstrisini rahatsız eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle konsola olan talebi bir süre karşılayamadığını, ancak kıtlıkların azalmasının ardından nihayet geçen yıl üretimi artırabildiğini belirtmek gerekir. Temmuz 2023 itibariyle, modelin Kasım 2020'de piyasaya çıkmasından bu yana 40 milyondan fazla PS5 konsolu sattığını duyurdu.

Ancak Sony'nin bu mali yıl için 25 milyon PS5 satmayı hedeflediği biliniyor. 16,8 milyon kadar daha satış gerekiyor ki dev şirket amacına ulaşabilsin.

Sony, donanım satışlarına ek olarak, ikinci çeyrekte 67,6 milyon oyun sattığını, ancak bunların sadece 4,7 milyonunun birinci parti oyunlar olduğunu bildirdi. Marvel's Spider-Man 2'nin ilk 11 günde 5 milyon adet satarak, 80 günde 9 milyon kopya satan önceki oyunun performansını gölgede bırakması nedeniyle, önümüzdeki çeyrekte büyük olasılıkla çok daha yüksek birinci parti satışları gerçekleştirecektir.