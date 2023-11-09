Samsung'dan büyük yenilik: Arama sırasında dilden dile anlık çeviri geliyor

Samsung, önümüzdeki yıl itibarıyla kullanıcılara sunacağı yeni bir yapay zekâ özelliğini açıkladı. "AI Live Translate Call" olarak adlandırılan özellik, gerçek zamanlı olarak anlık çeviri yapabilecek.

Yapay zekâ sektöründeki savaş giderek kızışıyor ve teknoloji devleri, bu savaşın önüne geçebilmek için elinden geleni ardına koymuyor. Bu bağlamda; Apple'ın üretken yapay zekâsının önümüzdeki yıl itibarıyla iPhone'lara ulaşabileceğini aktardık. Ayrıca Samsung'un Galaxy S24 serisi ile yapay zekâ girişimlerini artıracağından da bahsetmiştik.

Şimdiyse yine bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan yeni bir açıklama geldi. Şirketin blog sayfasında yapılan bir paylaşımda, yeni nesil telefonlarda kullanılacak yeni bir özellik duyuruldu. "AI Live Translate Call" olarak isimlendirilen bu özellik, kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Hem konuşma hem de mesajlaşma sırasında gerçek zamanlı çeviri yapacak

Samsung'un yeni nesil akıllı telefonlarında yerleşik olarak bulunacak AI Live Translate Call isimli özellik, Telefon ve Mesajlar uygulamaları ile entegre çalışacak. Bu yeni özellik, kullanıcılar için anlık çeviri özelliği sunacak. Diyelim ki iş veya özel hayatınızda Türkçe bilmeyen birisi ile konuşmanız gerekiyor. Siz tamamen Türkçe konuşacak veya yazacaksınız. Yapay zekâ, metni veya sesi otomatik olarak karşı tarafın anlayacağı dile göre çevirecek.

AI Live Translate Call özelliği, Samsung telefonlara yapay zekâ desteği getireceği getirecek "Galaxy AI" sisteminin bir parçası olarak tanıtıldı. Şirkete göre Galaxy AI, akıllı telefon deneyimi için "yeni bir çağ başlatacak". Şirket iddialı olsa da son kullanıcı olarak bizleri nelerin beklediğini tam olarak bilemediğimizi unutmamak gerekiyor. Zamanın neler getireceği bilinmez ancak dünyanın bambaşka bir noktaya evrilmeye başladığını gözden kaçırmamak gerek.