Samsung'dan bütçe dostu katlanabilir telefon

Samsung, katlanabilir telefonların her kesime ulaşmasını sağlamak amacıyla hamle yaparak, orta sınıf katlanabilir telefon için kolları sıvadı.

Samsung'un katlanabilir telefonları, genellikle yüksek fiyatlarıyla bilinse de, şirketin orta sınıf bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığına dair söylentiler bulunuyor. Pazar analizi firması TrendForce, tedarik zinciri kaynaklarına dayanarak, bu cihazın 2024 yılında piyasaya sürülebileceğini belirtiyor. Söz konusu cihazın, katlanabilir telefon teknolojisinin daha geniş bir kitleye ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Henüz çok fazla detay bulunmasa da, bu katlanabilir cihazın Samsung'un diğer ürünlerinden daha uygun bir fiyat etiketine sahip olabileceği düşünülüyor. TrendForce'un tedarik zinciri kaynaklarına dayalı olarak sunduğu bilgilere göre, bu cihazın 2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Samsung'dan orta sınıf katlanabilir telefon yolda

Söylentilere göre, bu orta sınıf Galaxy katlanabilir cihazın fiyatının 400 ila 500 dolar arasında olması bekleniyor. Ancak, bu fiyat aralığının katlanabilir telefonlar için oldukça düşük olduğu göz önüne alındığında, cihazın özelliklerinde bazı fedakarlıkların yapılmış olması muhtemel görünüyor.

Bu cihazın hedef fiyatına ulaşabilmesi için, muhtemelen Samsung'un mevcut Galaxy telefon serisinden daha düşük özelliklere sahip olması gerekecek. Örneğin, benzer bir fiyat aralığındaki diğer Samsung modelleri, daha yüksek özelliklere sahipti. Bu durum, orta sınıf katlanabilir telefonun katlanabilir form faktörüne odaklanarak, diğer özelliklerde daha fazla fedakarlık yapabileceği anlamına gelebilir.

Ancak, bu bilgiler henüz resmi değil ve sadece söylentilere dayanıyor, bu nedenle resmi bir duyuru yapılmadan önce kesin bir şey söylemek zor. İlerleyen zamanlarda, Samsung'un orta sınıf katlanabilir telefonuyla ilgili daha fazla bilgiye ve detaya ulaşabiliriz