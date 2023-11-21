Sam Altman, OpenAI'ya dönebilir ama tek bir şartla!

OpenAI'daki CEO'luk görevinden uzaklaştırılan Sam Altman'ın Microsoft'a katılacağı belirtilmişti. Ancak Altman, eski görevine bir şartla geri dönüş yapabilir.

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın görevden alınması sonrasında şirketteki gelişmeler hakkında birçok detay ortaya çıktı. Altman'ın Microsoft'ta yapay zekâ biriminin başına geçeceği belirtilirken, bu ayrılığın ardından birçok OpenAI çalışanının istifa ettiği bildirildi. Altman ve OpenAI kurucularından Greg Brockman'ın şirkete geri dönebileceği ancak belirli bir şartla mümkün olabileceği ifade ediliyor.

Sam Altman, Greg Brockman ve yatırımcılar, yönetim kurulu değişiklikleri konusunda çözüm bulma çabası içindeler, ancak şu anda herkesin "bekle-gör" stratejisi izlediği belirtiliyor. Altman'ın eski çalışanlarının kendisini takip edeceğini gösteren bir paylaşım yapması dikkat çekiyor. Microsoft CEO'su Satya Nadella ise Altman ve ekibinin Microsoft'a katılıp katılmayacağı konusunda "burada seçim OpenAI kuruluna, yönetimine ve çalışanlarına kalmış" açıklamasını yaptı. Microsoft, OpenAI'daki yönetim değişikliklerini beklemeye devam ediyor.

OpenAI çalışanları, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda şirketin faaliyetlerine devam edeceklerini, ışıklarını söndürmeyeceklerini ifade etmelerine rağmen yönetim kurulunu istifaya davet etmekten çekinmediler. Yeni CEO Emmett Shear, Altman'ın görevden alınma nedenini henüz açıklayamadı ve gerçekleştirmek istediği toplantıya çalışanlar sert bir tepki göstererek katılmayacaklarını açıkladı.