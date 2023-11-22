Sam Altman geri dönüyor! Kriz nihayet bitti

OpenAI, Sam Altman'ın şirkete geri döneceğini duyurdu. Buzların eridiğini ifade eden şirkette, kurucu ortaklardan Greg Brockman'ın da göreve geri döneceği öğrenildi.

OpenAI, CEO'su Sam Altman'ın kovulmasıyla gündeme gelen gelişmelerin ardından bir açıklama yaparak, Altman'ın şirkete geri döneceğini duyurdu. Ayrıca, CEO'nun kovulması sonrasında istifa eden kurucu ortak Greg Brockman'ın görevine devam edeceği belirtildi. Microsoft'un, Sam Altman ve Greg Brockman'ı bünyesine katma planlarını açıklamasının ardından, şirket içinde yaşanan gelişmelerle ilgili detaylar da netleşti.

OpenAl krizi çözüldü

Sam Altman ve Greg Brockman, OpenAI'ın resmi hesabından yapılan açıklamayı doğrulayarak, şirkete geri döndüklerini duyurdular. Bu gelişmeler, daha önceki krizin aşıldığını ve şirketin kurucularının görevlerine devam edeceğini gösteriyor.

Açıklamalara göre, CEO krizinin çözülmesiyle birlikte OpenAI, yeni bir döneme girmiş gibi görünüyor. Sam Altman'ın geri dönüşü, şirketin gücünü artırabilir ve kamuoyu nezdinde daha dikkatli bir şekilde yönetilmeye devam edileceğini gösteriyor. Paylaşımlardan anlaşıldığı üzere, Altman ve Brockman'ın geri dönüşü, şirket içinde olumlu bir atmosfer yaratmış gibi görünüyor.