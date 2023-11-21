YouTube, reklam engelleyen uygulamaları kullanan kişiler için önlemleri sıklaştırdı. Artık reklam engelleyici kullananların video yükleme hızı yavaşlıyor.

YouTube, reklam engelleyen kullanıcılara karşı daha sıkı önlemler almaya başlamış durumda. Mozilla Firefox tarayıcı kullanıcıları, YouTube'da videoların sadece geç açılması değil, aynı zamanda sayfaların da oldukça geç yüklenmesi sorunuyla karşı karşıya kalmış durumda.

Bu durumu gösteren bir video paylaşılırken, videoda YouTube'un Firefox tarayıcıda yavaş açıldığı ve sayfaların geç yüklendiği görülüyor. Bu durum, bir bağlantı sorunu gibi algılanabilir; ancak aynı kişi, aynı videonun Chrome tarayıcıda sorunsuz bir şekilde yüklendiğini ve çalıştığını gösteriyor.

Bu durumu inceleyen meraklı kişiler, YouTube.com'un komut dosyasında, sayfanın yüklenmeden önce kullanıcıları beş saniye beklemeye zorlayan bir zaman aşımı görevi yapan bir kod keşfetti. Bu kod, belirli bir tarayıcıyı hedef almasa da, kullanıcılar bu kodu filtre kullanarak yükleme sürelerini düzelttiklerini ifade ediyor.

Reklam engelleyici kullananlara hız kısıtlaması

Google ise yavaşlamanın nedenini açıkça reklam engelleyiciler olarak belirtmiş ve şu açıklamayı yaptı:

"Dünya çapında çeşitli içerik üreticilerinden oluşan bir ekosistemi desteklemek ve milyarlarca kişinin YouTube'da en sevdiği içeriklere erişmesine olanak sağlamak amacıyla, reklam engelleyicileri açan izleyicileri reklamlara izin vermek veya reklamsız deneyim için YouTube Premium'u denemeye teşvik etmek amacıyla bir girişim başlattık. Reklam engelleyici yükleyen kullanıcılar, kullandıkları tarayıcıdan bağımsız olarak standartların altında bir gezinme deneyimi yaşayabilir."