OpenAl çalışanları ayaklandı: "İstifa etmezseniz Microsoft'a geçeriz!"

OpenAl cephesinde işler giderek karışmaya başladı. Şirketin 700 çalışanının 505'i, yönetim kurulunun istifa etmemesi halinde Microsoft'a geçiş yapacağını söylüyor. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

OpenAI, son dönemdeki içsel sorunlarla sarsılırken, bu kriz şirket içindeki 700 çalışanın büyük bir kısmının yönetim kuruluna karşı açık bir meydan okumayla doruğa ulaştı. Şirketin CEO'su Sam Altman ve eski Başkanı Greg Brockman'ın cuma günü görevden alınmasının ardından, Microsoft'un Altman ve Brockman'ın yeni yapay zeka ekibi için işe alması ve OpenAI'ın yeni CEO olarak eski Twitch CEO'su Emmett Shear'i ataması, şirketteki değişimleri gösteriyor.

"İstifa etmezseniz Microsoft'a geçeriz"

Ancak, OpenAI çalışanlarının yönetim kuruluna yönelik gönderdiği sert bir mektup, krizin boyutunu daha da derinleştiriyor. Mektupta, yönetimin hatalarına vurgu yapılırken, yönetim kurulunun tamamının istifasını içeren bir talepte bulunuluyor. Ayrıca, Microsoft'un Altman ve Brockman'ı işe almasının ardından, şirket içindeki 505 çalışanın Microsoft'a geçmeyi düşündüğü ve bu geçişin garantilendiği ifade ediliyor.

Mektubun son paragrafında ise açık bir ültimatom yer alıyor. Mektubu imzalayan 505 çalışan, yönetim kurulu tamamen istifa etmedikçe, yeni bağımsız yöneticiler atanmadıkça ve Altman ile Brockman'ın göreve iade edilmedikçe istifa edeceklerini belirtiyor. Ancak, bu talepler, Altman ve Brockman'ın Microsoft'a geçmeleri ve yönetim kurulunun yeni bir CEO atamasına karar vermesiyle önceden karara bağlanmış gibi görünüyor.

Bu gelişmelerle birlikte, OpenAI'nın içsel çalkantıları ve çalışanların öne çıkan talepleri, şirketin geleceği ve stratejik yönelimi konusunda belirsizlik yaratıyor. OpenAI'nın nasıl bir yol izleyeceği ve bu krizi nasıl yöneteceği, yapay zeka endüstrisindeki ve teknoloji dünyasındaki birçok paydaş tarafından dikkatle takip ediliyor.