OpenAI cephesinden işler karıştı! Şirket geri adım attı ama CEO Sam Altman kararsız

OpenAl CEO'su Sam Altman'ın kovulmasının ardından şirket çalışanları protesto ederek istifa edeceklerini duyurdu. Şirket, eski CEO Altman'ı geri almayı düşünüyor ancak CEO Altman bu konuda kararsız.

Cuma günü sürpriz bir şekilde kovulmasının ardından, eski OpenAI CEO'su Sam Altman, Cumartesi günü The Verge'den gelen yeni haberlere göre, ilk başta düşündüğümüz kadar işsiz kalmayabilir. Altman'a yakın kaynakların bildirdiğine göre, yönetim kurulu çarpıcı bir geri dönüşle, Altman'ın eski görevine iade edilirken istifa etmesini "prensipte kabul etti". Bununla birlikte, yönetim kurulunun kararla ilgili olarak verilen son tarihi kaçırdığı bildirildi.

Şirket çalışanları da istifa için ayaklandı

Engadget'ın aktardığına göre, Altman'ın Cuma günü öğleden sonra kovulmasından kısa bir süre sonra, aralarında eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Greg Brockman, Araştırma Direktörü Jakub Pachocki, Hazırlık Başkanı Aleksander Madry ve Kıdemli Araştırmacı Szymon Sidor'un da bulunduğu çok sayıda üst düzey personel protesto amacıyla istifalarını sundu. Diğer OpenAI çalışanlarının da bu toplantıda dayanışma içinde istifa edecekleri iddia ediliyor. Altman'ın yeni bir yapay zeka girişimi başlatmaya karar vermesi halinde, Jerry Maguire gibi onu takip etmeye istekli oldukları bildiriliyor.

Axios'un haberine göre, Altman'ın işten çıkarılmasının ardından yayınlanan bir iç yazışmada, işten çıkarılmasının "görevi kötüye kullanma ya da mali, ticari, güvenlik ya da güvenlik/gizlilik uygulamalarımızla ilgili herhangi bir şeyle" ilgili olmadığı savunuldu.

OpenAI girişiminin önemli yatırımcılarından biri olan Microsoft, geçtiğimiz Ocak ayında ikisi arasındaki uzun vadeli ortaklığın bir parçası olarak projenin kasasına yaklaşık 10 milyar dolar aktarmıştı. OpenAI geçici CEO'su Mira Murati'ye "son derece güveniyor" ve genel olarak ortaklığa "güvenmeye devam ediyor".

Bu güvencelere rağmen, resmi duyuru yapılmadan önce, tabandaki çalışanlara liderlik değişikliği hakkında çok az bilgi verildi (Altman'ın kendisine daha da az, bildirildiğine göre sadece 5-10 dakika). Altman, işten çıkarılmasından bir gün önce Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği forumuna katılarak, işten çıkarılmasından önceki günlerde şirket için aktif bir destekçi ve işe alımcı olmaya devam etti.

New York Times'a göre, ne Altman'ın ne de Brockman'ın göreve geri dönmesi garanti değil; bunun nedeni büyük ölçüde şirketin kar amacı gütmeyen ve yatırımcıların şirket genelindeki kararları yönlendirmesini engelleyen kökenleri. Bunun yerine bu tercihler yönetim kurulu üyelerine bırakılıyor. Altman ve Brockman'ın her ikisi de OpenAI yönetim kurulu üyesiydi. Ancak, onların ayrılmasıyla birlikte, sadece baş araştırmacı Ilya Sutskever; Quora CEO'su Adam D'Angelo; Georgetown Güvenlik ve Gelişen Teknoloji Merkezi strateji direktörü Helen Toner; ve bilgisayar bilimcisi Tasha McCauley - en azından hafta sonuna kadar - üye olarak kaldı.

The Information'ın haberine göre, Strateji Müdürü Jason Kwon Cumartesi günü şirket çalışanlarına gönderdiği bir yazıda "Hala bir çözüm için çalışıyoruz ve iyimserliğimizi koruyoruz. Çözüm derken Sam, Greg, Jakub [Pachocki], Szymon [Sidor], Aleksander [Madry] ve diğer meslektaşlarımızı (sizi kaçırdıysam özür dilerim!) geri getirmeyi ve AGI araştırmaları, güvenliği, ürünleri ve politikası üzerinde çalışmak isteyen insanların en iyi çalışmalarını yapabilecekleri yer olarak kalmayı kastediyoruz" denildi.