Microsoft o hamleyi yaptı! Fotoğraflar için artık yeni dönem başlıyor

Microsoft, Fotoğraflar uygulamasına yeni özellikler getirdi. Artık arka planı çok hızlı bir şekilde silmek mümkün olurken, arka planı tek tıkla bulanıklaştırmak da kolaylaştı.

Microsoft, Windows işletim sistemi üzerindeki geliştirmelerine devam ederek, hem hataları düzeltmeye hem de rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlamaya odaklanıyor. Şirket, Windows'un kararlılığını artırmak amacıyla yapılan güncellemelerin yanı sıra, uygulamalarını da günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirme stratejisini sürdürüyor.

Bu stratejinin bir yansıması olarak, Microsoft, Paint uygulamasındaki evrimde olduğu gibi Fotoğraflar uygulamasına da önemli güncellemeler ekledi. 2023.11110.8002.0 numaralı güncelleme, önceden test imkanı sunulan Windows Insider kullanıcılarına ulaştı.

Arka plan değişiyor, tek tıkla bulanıklaştırılabiliyor

Güncelleme, Fotoğraflar uygulamasına arka plan silme özelliği getirerek, kullanıcılara arka planı değiştirme seçeneği sunuyor. Ayrıca, arka planı tek tıkla bulanıklaştırma özelliği de dikkat çekiyor. Yapılan iyileştirmeler arasında, arka planda düzenleme yapmak için yeni arka plan fırçası ve arayüzdeki bazı butonların yer değiştirmesi de bulunuyor.

Bu özellikler şu anda yalnızca Insider kullanıcılarına sunulmuş olsa da, genel kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor.