Microsoft, çalışanlarının ChatGPT kullanmasını geçici süre yasakladı!

Microsoft, ChatGPT'yi çalışanlarının kullanmasını yasakladı. Haberin duyulmasının ardından şirketten bir sözcü açıklama yaparak, yanlış anlaşılma olduğunu ifade ederken, bu olay büyük merak uyandırdı.

Microsoft, güvenlik ve veri endişeleri nedeniyle çalışanlarının ChatGPT'yi kullanmasını geçici olarak yasakladı. Şirket bu kuralı dahili bir web sitesinde duyurdu ve hatta kurumsal cihazların yapay zekalı sohbet robotuna erişimini engelledi.

Geçmişte birçok teknoloji şirketi ChatGPT'nin şirket içinde kullanımını yasaklamış ya da en azından caydırmış olsa da, OpenAI'nin en büyük ve en önde gelen yatırımcısı olduğu için Microsoft'un da aynı şeyi yapması kesinlikle dikkat çekti.

Microsoft kafa karıştırdı

Ocak ayında Microsoft, geçmişte şirkete 3 milyar dolar aktardıktan sonra önümüzdeki birkaç yıl içinde ChatGPT'nin geliştiricisine 10 milyar dolar yatırım yapma sözü verdi. Bing'in sohbet robotu gibi ürünleri için kullanıma sunduğu yapay zeka destekli araçlar da OpenAI'nin geniş dil modelini kullanıyor. Ancak Microsoft'un notunda, OpenAI'ye yatırım yaptığı ve ChatGPT'nin uygunsuz kullanımı önlemek için yerleşik güvenlik önlemlerine sahip olduğu doğru olsa da, web sitesinin yine de üçüncü taraf bir harici hizmet olduğunu söylediği bildirildi. Çalışanlarına dikkatli olmalarını tavsiye eden şirket, yapay zeka görüntü üreticisi Midjourney de dahil olmak üzere diğer harici hizmetler için de aynı şeyin geçerli olduğunu ekledi.

Haber sonrasında geri adım geldi

ChatGPT'nin Microsoft tarafından yasaklanması beklenmedik olmakla birlikte hızlı da oldu. CNBC, haberini yayınladıktan sonra Microsoft'un chatbot'a erişimi hızla yeniden sağlanırken, ismi verilmeyen bir şirket sözcüsü, haber kuruluşuna yaptığı açıklamada, ChatGPT'den açıkça bahsedilmesine rağmen yasağın bir hata olduğunu ve Microsoft'un hatasını fark eder etmez erişimi yeniden sağladığını söyledi. Sözcü, "Daha önce de söylediğimiz gibi, çalışanlarımızı ve müşterilerimizi Bing Chat Enterprise ve ChatGPT Enterprise gibi daha yüksek düzeyde gizlilik ve güvenlik korumaları sunan hizmetleri kullanmaya teşvik ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Editör: Gamze Nur Ergil