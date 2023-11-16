Microsoft, Bing Chat'in adını değiştirdi

Microsoft, Bing Chat'in adını değiştirdi
Microsoft, yapay zekâ destekli sohbet botu Bing Chat'in ismini değiştirerek, "Copilot" olarak adlandırdı.

Microsoft Ignite etkinliği kapsamında yapılan açıklamalara göre, Microsoft'un popüler yapay zeka araçlarından biri olan Bing Chat, "Copilot" olarak adlandırıldı. Microsoft, kullanıcılara yardımcı olan bir sohbet botu olarak hizmet veren Bing Chat'i, Copilot ismiyle güncelledi.

Bing'in adı değişti

Bu değişiklik, Microsoft'un birkaç ay önce tanıttığı yapay zeka teknolojisi olan Copilot'e daha fazla vurgu yapmak amacıyla gerçekleştirildi. Copilot, Microsoft'un tüm ürün ve hizmetleri için bir asistan olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca, isim değişikliğiyle birlikte Microsoft, Copilot kullanım koşullarında bazı değişikliklere gitti. Artık şirket, kurumsal müşterilere ait verilerin gizliliğini daha iyi koruma amacıyla "ticari veri koruması" maddesini ekledi. Bu değişiklikler, 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!