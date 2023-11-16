Microsoft, Bing Chat'in adını değiştirdi

Microsoft, yapay zekâ destekli sohbet botu Bing Chat'in ismini değiştirerek, "Copilot" olarak adlandırdı.

Microsoft Ignite etkinliği kapsamında yapılan açıklamalara göre, Microsoft'un popüler yapay zeka araçlarından biri olan Bing Chat, "Copilot" olarak adlandırıldı. Microsoft, kullanıcılara yardımcı olan bir sohbet botu olarak hizmet veren Bing Chat'i, Copilot ismiyle güncelledi.

Bing'in adı değişti

Bu değişiklik, Microsoft'un birkaç ay önce tanıttığı yapay zeka teknolojisi olan Copilot'e daha fazla vurgu yapmak amacıyla gerçekleştirildi. Copilot, Microsoft'un tüm ürün ve hizmetleri için bir asistan olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca, isim değişikliğiyle birlikte Microsoft, Copilot kullanım koşullarında bazı değişikliklere gitti. Artık şirket, kurumsal müşterilere ait verilerin gizliliğini daha iyi koruma amacıyla "ticari veri koruması" maddesini ekledi. Bu değişiklikler, 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak.