Microsoft, 20 milyon Xbox hesabını engelledi

Microsoft, oyun topluluğunu temizlemek adına agresif önlemler almaya devam ediyor ve 2023'ün ilk yarısında yaklaşık 20 milyon Xbox hesabını engelledi.

Microsoft, olumsuz davranışları önlemek amacıyla Xbox platformunda yaptığı engelleme çabalarını 2023'ün ilk yarısında artırarak yaklaşık 20 milyon Xbox hesabını yasakladı. Bu rakam, 2022'nin ikinci yarısında gerçekleştirilen 10 milyon engelleme sayısına kıyasla iki kat daha fazla. Şirket, oyun topluluğunu temiz, güvenli ve saygılı bir ortam haline getirme motivasyonuyla bu agresif engelleme politikasını benimsiyor.

Xbox'ta 20 milyon hesap yasaklandı

Engelleme işlemlerinin büyük bir kısmı proaktif olarak gerçekleştirildi, yani oyuncular şikayet etmeden önce ihlalde bulunanlar Microsoft'un izleme algoritmaları tarafından tespit edildi ve platformdan uzaklaştırıldı. Bu hamle, Microsoft'un oyun topluluğunu çeşitli olumsuzluklardan koruma ve kullanıcı deneyimini iyileştirme amacını yansıtıyor.

Hesap yasaklamalarının öne çıkan sebepleri arasında hile yapma ve hesap satma bulunuyor; bu nedenle 16.3 milyon hesap bu sebeplerle engellendi. Ayrıca, müstehcen içerik, pornografi, taciz ve zorbalık gibi unsurlar da önemli engelleme sebepleri arasında yer alıyor. Oyuncuların en fazla rapor gönderdiği konular ise sohbet ihlalleri, hile kullanımı, uygunsuz takma adlar veya avatarlar oldu.

Microsoft, bu tür yasaklamaları proaktif bir şekilde uygulamaya devam ederek Xbox platformunu temiz, güvenli ve saygılı bir oyun ortamına dönüştürmeye odaklanıyor.