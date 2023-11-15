Meteoroloji uzmanlarını endişelendiren haber: Hava olaylarını 10 gün önceden biliyor!

Makine öğrenimi tabanlı hava tahmini programı, geleneksel programları geride bırakıyor. Bu durum gelişirse meteoroloji ile ilgilenen uzmanlar yakın gelecekte işinden olabilir gibi görünüyor.

DeepMind araştırmacıları tarafından geliştirilen ve "GraphCast" adı verilen makine öğrenimi tabanlı bir hava tahmin programı, 10 gün boyunca hava durumu değişkenlerini bir dakikanın altında bir sürede tahmin edebiliyor. Bilim insanları hazırladıkları bir raporda GraphCast'in geleneksel hava durumu tahmin teknolojilerini %90'lık bir doğrulama oranıyla geride bıraktığını vurguluyor.

Yapay zeka destekli hava tahmin programı, test anındaki ve altı saat öncesindeki değişkenleri içeren "Dünya'nın hava durumunun en son iki durumunu" alarak çalışıyor. GraphCast bu verileri kullanarak altı saat içinde hava durumunun ne olacağını tahmin edebiliyor.

10 gün önceden hava durumunu tahmin edebiliyor

Uygulamada, yapay zeka gerçek dünyada uygulanabilirliğini zaten göstermişti. Araç, Lee Kasırgası'nın Long Island'a inişini 10 gün öncesinden tahmin ederken, o sırada meteorologlar tarafından kullanılan geleneksel hava tahmin teknolojileri geride kalmıştı. Standart hava durumu simülasyonları tarafından yapılan tahminler daha uzun sürebiliyor çünkü geleneksel olarak modellerin doğru tahminler yapabilmek için karmaşık fizik ve akışkan dinamiklerini hesaba katması gerekiyor.

GraphCast hava tahmin algoritması, hız ve ölçek açısından hava modellerini tahmin etmek için geleneksel teknolojilerden daha iyi performans göstermekle kalmıyor, aynı zamanda tropikal siklonları ve bölgeler üzerindeki aşırı sıcaklık dalgalarını içeren şiddetli hava olaylarını da tahmin edebiliyor. Algoritma son verilerle yeniden eğitilebildiğinden, bilim insanları aracın iklim değişikliğiyle uyumlu daha büyük değişikliklerle çakışan hava durumu modellerindeki salınımları tahmin etmede daha iyi olacağına inanıyor.

Yakında GraphCast ya da en azından tahminlerine güç veren yapay zeka algoritmasının temeli, daha yaygın hizmetlerde ortaya çıkabilir. Wired'a göre Google, GraphCast'i kendi ürünlerine nasıl entegre edebileceğini araştırıyor olabilir. Daha iyi fırtına modellemesi için yapılan çağrı, bu alanda süper bilgisayarlar için bir yol açtı bile. NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi), şiddetli hava olaylarının ne zaman meydana gelebileceği ve daha da önemlisi kasırgalar için yoğunluk tahminleri konusunda daha doğru okumalar sağlayacak modeller geliştirmek için çalıştığını söylüyor.