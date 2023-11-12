Meta, ücretli aboneliği sundu ama yine de bunu seçmenizi istemiyor

Facebook ve Instagram, Avrupa Birliği'nde reklamsız bir abonelik seçeneği sunsa da, kullanıcıların bu seçeneği tercih etmelerini istemiyor. Şirket, temel gelirini reklamlardan elde ettiği için reklam destekli deneyimi ön planda tutuyor ve ücretli abonelik seçeneğini AB yasalarının baskısı nedeniyle hayata geçirdi

Sosyal medya devi Meta, Avrupa Birliği'ndeki Facebook ve Instagram kullanıcılarına reklamsız bir abonelik seçeneği sunmaya başladı. Ancak, bu seçeneğin sunulması, şirketin kullanıcılardan bunu satın almalarını istediği anlamına gelmiyor.

AB'deki kullanıcılara özel olarak sunulan bu abonelik seçeneği, kullanıcılara reklam görmek isteyip istemediklerini seçme imkanı tanıyor. Kullanıcılar, platformlardaki reklamları görmeden temiz bir deneyim yaşamak istiyorlarsa, aylık 9,99 Euro karşılığında bu özelliği kullanabilecekler.

Ancak Meta, bu uygulamanın 1 Mart 2024 itibarıyla sadece bir hesabı kapsayacağını belirtiyor. Bu tarihten sonra her iki hesaptaki reklamları kaldırmak isteyenlerin ayda toplam 15,99 Euro ödemesi gerekecek.

Meta, yüksek fiyatına rağmen kullanıcıların reklamsız deneyime geçmesini istemiyor gibi görünüyor. Şirket, kayıt akışında reklam destekli deneyimi kesinlikle tercih edilen seçenek olarak öne çıkarıyor. Ücretsiz kullan seçeneği renkli olarak gösterilirken, abone ol seçeneği daha belirgin bir şekilde konumlandırılıyor. Meta'nın ücretli abonelik seçeneğini AB yasalarının baskısı nedeniyle uyguladığı biliniyor.

Bu durum şaşırtıcı olmasa da, Meta'nın iş modelinin temelini reklam destekli bir model oluşturuyor ve şirket, hala reklam destekli deneyimi tercih eden kullanıcılardan daha fazla gelir elde ediyor. Benzer strateji, şu anda yayın pazarında da benzer şekilde uygulanıyor; reklamsız planlar fiyat artışı görürken, reklam destekli planlar fiyatlarını koruyor hatta bazıları bunları düşürüyor.