Meta sorumlu yapay zeka ekibini kaldırdı

Meta sorumlu yapay zeka ekibini kaldırdı
Yeni gelen bilgilere göre Meta, önemli bir hamle yaparak, yapay zeka ekibini dağıtma karar aldı.

Meta'nın, yapay zeka (AI) alanında çalışan Sorumlu Yapay Zeka (RAI) ekibini dağıttığına dair haberler geliyor. Şirket, kaynaklarını daha çok üretken yapay zekaya yönlendirdiği için RAI üyelerinin çoğunun şirketin üretken yapay zeka ürün ekibine geçeceğini, diğerlerinin ise Meta'nın yapay zeka altyapısı üzerinde çalışacağını bildirdi.

The Information'ın raporuna göre, RAI ekibi, Meta'nın yapay zeka modellerinin çeşitli bilgilerle yeterince eğitilip eğitilmediği gibi sorunları tespit etmek ve platformlarındaki moderasyon sorunlarına önlem almak amacıyla oluşturulmuştu. Ancak şirket, bu ekibi dağıtarak kaynaklarını farklı bir alana yönlendirmeye karar verdi.

Jon Carvill, Meta'yı temsil eden bir sözcü olarak, şirketin güvenli ve sorumlu yapay zeka geliştirmeye olan bağlılığını sürdüreceğini belirtti. Şirket, yapay zeka geliştirme çabalarını desteklemek adına RAI üyelerine yapılan yatırımları sürdürecek.

Bu gelişme, Meta'nın sosyal platformlarındaki yapay zeka sistemlerinin yaşadığı sorunları ve eleştirileri de gündeme getiriyor. Önceki olaylarda, Facebook çeviri sorunları, WhatsApp AI çıkartma problemleri ve Instagram'ın çocuk cinsel istismarı materyallerini bulma konusundaki sorunları dikkat çekmişti. Meta'nın bu adımı, şirketin yapay zeka alanındaki sorumluluklarını nasıl ele alacağı ve geliştireceği konusunda yakından izlenen bir gelişmedir.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!