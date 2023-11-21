Meta sorumlu yapay zeka ekibini kaldırdı

Yeni gelen bilgilere göre Meta, önemli bir hamle yaparak, yapay zeka ekibini dağıtma karar aldı.

Meta'nın, yapay zeka (AI) alanında çalışan Sorumlu Yapay Zeka (RAI) ekibini dağıttığına dair haberler geliyor. Şirket, kaynaklarını daha çok üretken yapay zekaya yönlendirdiği için RAI üyelerinin çoğunun şirketin üretken yapay zeka ürün ekibine geçeceğini, diğerlerinin ise Meta'nın yapay zeka altyapısı üzerinde çalışacağını bildirdi.

The Information'ın raporuna göre, RAI ekibi, Meta'nın yapay zeka modellerinin çeşitli bilgilerle yeterince eğitilip eğitilmediği gibi sorunları tespit etmek ve platformlarındaki moderasyon sorunlarına önlem almak amacıyla oluşturulmuştu. Ancak şirket, bu ekibi dağıtarak kaynaklarını farklı bir alana yönlendirmeye karar verdi.

Jon Carvill, Meta'yı temsil eden bir sözcü olarak, şirketin güvenli ve sorumlu yapay zeka geliştirmeye olan bağlılığını sürdüreceğini belirtti. Şirket, yapay zeka geliştirme çabalarını desteklemek adına RAI üyelerine yapılan yatırımları sürdürecek.

Bu gelişme, Meta'nın sosyal platformlarındaki yapay zeka sistemlerinin yaşadığı sorunları ve eleştirileri de gündeme getiriyor. Önceki olaylarda, Facebook çeviri sorunları, WhatsApp AI çıkartma problemleri ve Instagram'ın çocuk cinsel istismarı materyallerini bulma konusundaki sorunları dikkat çekmişti. Meta'nın bu adımı, şirketin yapay zeka alanındaki sorumluluklarını nasıl ele alacağı ve geliştireceği konusunda yakından izlenen bir gelişmedir.