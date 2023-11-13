Mars'taki tüm uzay araçları ile iletişim kesildi! İşte nedeni

NASA'nın resmi açıklamasına göre, Mars'ta konuşlu tüm robotlar ve sondalarla iletişim geçici olarak kaybedilmiş durumda ve bu durumun önümüzdeki iki hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

NASA, Mars'ta gerçekleşen Güneş kavuşumu nedeniyle 11-25 Kasım tarihleri arasında Mars ile Dünya arasındaki iletişimin sınırlanacağını açıkladı. Bu durum, Güneş'in Mars yüzey araçları ve yörünge araçlarına gönderilen sinyalleri olumsuz etkileyebilecek parazitlere yol açabileceği endişesiyle alınan bir tedbir olarak karşımıza çıkıyor.

Bu süre zarfında Güneş'in, Mars ile Dünya arasındaki iletişim sinyallerine müdahale etme potansiyeli, NASA'yı temkinli davranmaya yönlendirdi. Bu nedenle, planlı bir iletişim arasının başlamasıyla birlikte Mars'taki keşif araçları ve yörünge araçları geçici olarak sessizliğe bürünecek.

25 Kasım'a kadar haber alınamayacak

Söz konusu ara verme, geçtiğimiz cumartesi günü başladı ve 25 Kasım'a kadar devam edecek. Mars'taki Güneş kavuşumu, her iki yılda bir meydana gelir ve bu dönemde keşif araçları normalde temel durum güncellemelerini gerçekleştirebilir. Ancak Güneş'in Mars'ı tamamen bloke ettiği iki gün boyunca, araçlar tamamen sessiz kalacak.

NASA, bu durumu önceden tahmin ederek, keşif araçlarına ve yörünge araçlarına gönderilen sinyalleri geçici olarak durdurma kararı aldı. Bu süre zarfında araçlar, kendi başlarına belirli görevleri yerine getirmeye devam edecek ve Dünya ile iletişim yeniden sağlandığında topladıkları verileri iletecekler.

Mars'taki keşif araçları arasında Perseverance ve Curiosity, Ingenuity helikopteri ile birlikte, yörünge araçları arasında da Mars Reconnaissance Orbiter, Odyssey ve MAVEN bulunuyor. Bu araçlar, Güneş kavuşumu sırasında kendi başlarına belirli görevleri yerine getirecek ve Dünya ile iletişim tekrar sağlandığında topladıkları verileri iletecekler. Bu süreç, hem Mars'ın atmosferik koşullarını anlama hem de gezegenin yüzeyindeki değişiklikleri izleme açısından önemli bilgiler sağlamaya devam edecek.