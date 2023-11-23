Koca marka Musk'ın oyuncağı oldu! Kaldırılan haber başlıkları geri geliyor

Elon Musk, Twitter'daki bağlantı bölümlerinin yeniden değişeceğini açıkladı. Bu değişiklikle birlikte kaldırılan haber başlıkları yeniden eskisi gibi görünecek.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu olan X, birkaç ay önce önemli bir değişikliğe giderek paylaşılan bağlantılarda başlıkları kaldırmıştı. Kullanıcılar artık bağlantıdaki içeriği görebilmek için görüntünün üzerine dokunmalıydı. Ancak bu değişiklik, bazı kullanıcılar ve haber kaynakları tarafından beğenilmedi.

Keyfine göre değişikliğe devam

Elon Musk'ın yaptığı yeni bir açıklamaya göre, bu düzenleme geri alınacak. Yapılacak olan değişiklikle birlikte URL kartının oluştuğu alanda, içeriğin başlığı da görüntülenecek. Ancak Musk, bu değişikliğin ne zaman gerçekleşeceği ve yeni kartların nasıl görüneceği konusunda detay vermedi.

Bu değişiklik, kullanıcılar için daha kullanışlı bir deneyim sunabilir ve sahte bağlantılardan korunmalarına yardımcı olabilir. Ancak yeni kart sistemini görmek ve değerlendirmek için kullanıcıların bu güncellemeyi beklemeleri gerekecek.