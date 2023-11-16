"Kasım İndirimleri"ne 2,7 milyon lira ceza!

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından tüketicileri aldatan ve istismar eden reklamlara ve haksız ticari faaliyetlere yönelik kesilen cezaları açıkladı. Kasım ayında indirim reklamlarına 2,7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ve Reklam Kurulu'nun Kasım ayında gerçekleştirilen büyük indirim kampanyalarını incelemesi sonucunda, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı satış uygulamalarına karşı önemli adımlar atıldı. "Efsane Kasım", "Şahane Kasım" gibi isimlerle tanıtılan kampanyalara yönelik yapılan incelemelerde, tüketicileri yanıltan ve gerçek olmayan indirim algısı oluşturan uygulamalara 2,7 milyon liralık idari ceza verildi.

16,7 milyon lira para cezası

Reklam Kurulu'nun 16 dosya hakkında verdiği kararlarla toplamda 2,7 milyon lira ceza kesildi. Görüşülen toplam 176 dosyadan 153'ü mevzuata aykırı bulunarak durduruldu. Ayrıca, 16,7 milyon liralık idari ceza uygulanmasına karar verildi.

Kurul, aynı zamanda mevsim geçişinde tüketici sağlığına yönelik dönemsel reklamları da inceledi. Bu kapsamda, takviye edici gıdalar ve kozmetik ürünlerin reklamları takip edildi. Tüketicileri yanıltan, kamu sağlığına zarar verebilecek nitelikte ve mevzuatlara aykırı bulunan reklamlara karşı da idari yaptırımlar uygulandı.

11 aylık süreçte toplamda 1838 dosya üzerinde değerlendirmelerde bulunan Reklam Kurulu, aldatıcı reklam veya haksız ticari aktiviteler içeren 1623 dosya için durdurma cezasına hükmetti ve toplamda 92,5 milyon lira idari ceza uygulaması kararlaştırdı.