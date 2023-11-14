İPhone'lar için Apple Store dışından uygulamaları indirme dönemi başlıyor

Apple, çok yakında cihazlarına harici kaynaklardan uygulama yükleme izni getirmeye mecbur kalacak gibi görünüyor. Şirket bu konuda şimdiden çalışmalara başladı.

Apple, Avrupa'da Dijital Piyasalar Yasası (DMA) gereklilikleri kapsamında önümüzdeki aylarda iPhone kullanıcılarına App Store dışında uygulama yükleme olanağı sunmak zorunda kalabilir. Bu durum, antitröst yasası kapsamında tüketicileri koruma ve rekabeti teşvik etme amaçlarını taşıyor. DMA, büyük teknoloji şirketlerini ve ürünlerini hedef alarak sektördeki durgunlukları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir düzenlemedir. Apple, iOS, App Store ve Safari gibi ürünleriyle bu düzenlemenin etki alanında yer alıyor.

App Store dışında uygulamalar indirilebilecek

Bu gelişmeyle birlikte Apple, DMA'nın getirdiği yeni yükümlülükleri yerine getirmek adına iPhone yazılımında değişiklik yapmak zorunda kalacak. App Store tarafında ise muhtemelen diğer şirketlerin kendi uygulama mağazalarıyla rekabet etmelerine izin vermek durumunda olacak. Ayrıca, Apple'ın Avrupa'da üçüncü taraf ödeme sistemlerini desteklemesi gerekecek. Bu değişiklikle birlikte, tüketicilerin yalnızca App Store değil, herhangi bir kaynaktan uygulama indirebilmesi mümkün olacak.

Apple'ın bu yeni özellikleri iPhone'a getirmek üzere çalışmalara başlamış olabileceği, iOS 17.2 beta sürümünde dışarıdan yükleme ve üçüncü taraf uygulama mağazalarına destek sağlayacak kodlar bulunduğu belirtiliyor. Ancak, Apple henüz resmi bir açıklama yapmış değil.