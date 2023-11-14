iPhone 15 Pro Max sipariş etti ama kutuyu açınca şok oldu!

İngiltere'de bir kişi Apple'ın resmi internet sitesinden iPhone 15 Pro Max sipariş etti. Telefonu teslim alan alıcı, kutuyu açmasıyla çok büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Son zamanlarda duyduğumuz en tuhaf teslimat dolandırıcılıklarından biri de İngiltere'de yaşandı. Bir kişi doğrudan Apple'ın resmi web sitesinden sipariş ettiği iPhone 15 Pro Max'i teslim aldığında şaşkınlık içinde kaldı. Bu kişi deneyimlerini paylaşmak için Reddit'e başvurdu ve en hafif tabirle bu durumun endişe verici olduğunu söylemeliyiz.

Alıcı, Apple'dan tüm teslimat onay e-postalarını ve teslimat ortağı Dynamic Parcel Distribution'dan (DPD) takip detaylarını aldığını bildiriyor. Alıcı, sözde amiral gemisi iPhone'un kutusunu açtığında bir şeylerin yanlış olduğunu hemen anladı.

İlk fark ettikleri şey, telefonda bir ekran koruyucunun takılı olmasıydı ve bu da kendilerine Apple'dan bir iade ünitesi gönderilip gönderilmediğini merak etmelerine neden oldu. Ancak, paketi daha fazla incelediklerinde durumun gerçekliği kafalarına dank etmeye başladı.

Telefonu satan alan şahıs, "Açtığımda fark ettiğim bir sonraki şey, ekranın doğru olmadığı, siyah alanı OLED olmadığı açıkça belli olacak şekilde aydınlattığı ve alt kısımda bunun telefon için doğru olmadığını gösteren bir çene olduğuydu" dedi.

Telefonu açtıktan sonra, alıcı kötü bir kurulum sürecinden geçirildi. İşte o zaman Apple tarafından resmi olarak gönderilen cihazın gerçekten de sahte olduğunu anladılar.

Apple görünümlü Android bir cihaz çıktı

Bu anları deneyimleyen alıcı, "Derhal bunun Apple görünümlü bir Android cihaz olduğunu anladım. Büyükbabamı ikna etmiş olabilir ama ben bunu çok çabuk anladım" dedi.

TikTok, Facebook ve YouTube gibi önceden yüklenmiş uygulamalar, söz konusu iPhone 15 Pro Max'in sahte olduğuna dair daha fazla kanıt sağladı. Neyse ki kullanıcı Apple Kimliği ile oturum açmamış ve sahte cihazda Apple Wallet'ı kurmaktan kaçınmış. Bunu yapmış olsalardı, kişisel ve finansal bilgileri cihazın üreticileri tarafından çalınabilirdi.

Bir kişinin doğrudan Apple'a sipariş verdikten sonra sahte bir iPhone alması son derece anormal bir durum. E-ticaret platformlarından yapılan alışverişlerde bu tür olaylar yaşanabiliyor ancak Apple'ın kendisi güvenli teslimatlarıyla tanınıyor. Belli ki, Apple'ın telefonu göndermesi ile kişinin teslim alması arasında bir yerde bir güvenlik açığı var.

Alıcı şimdi Apple'a bir destek talebi açtı ve şirket kısa süre içinde kendilerine geri döneceğine söz verdi.