iOS 17'de donma hatası can sıkıyor

iOS 17.1.1 güncellemesinde ortaya çıkan ilginç bir hata kullanıcıları kızdırıyor. Uygulama Kütüphanesinde bazı hareketleri yerine getirdiğinizde iPhone ekranlarında donma yaşanıyor.

Apple, Eylül ayında piyasaya sürdüğü iOS 17 işletim sistemini güncellemeye devam ederken, yeni keşfedilen kritik bir hata kullanıcıları endişelendiriyor. iOS 17.1.1 güncellemesi ile ortaya çıkan bu hata, özellikle iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 15 serilerinde ekranın tamamen donmasına neden oluyor.

Donma sorunu tat kaçırıyor

Kullanıcılar, sosyal medya platformlarında paylaştıkları videolarda, belirli bir kullanım senaryosunda meydana gelen bu hatanın iPhone ekranlarını etkilediğini gösteriyor. Hata, genellikle Uygulama Kütüphanesi içinde belirli hareketleri gerçekleştirmek suretiyle tetikleniyor.

Örneğin, şaka yapmak isteyen bir kişi, bu hatayı kullanarak arkadaşının cihazını dondurabiliyor. Ses ve güç tuşlarına basmanın, bu durumu düzeltmede herhangi bir etkisi olmuyor.

Bu sorunu çözmek için, kullanıcıların ses yükseltme ve ses azaltma tuşlarına sırasıyla hızlıca basıp bıraktıktan sonra güç tuşuna basılı tutarak cihazı resetlemeleri gerekiyor. Ancak, bu geçici bir çözüm olup, sorunun kalıcı olarak giderilmesi için Apple'ın bir sonraki güncellemesini beklemek gerekiyor.

Uzmanlar, Apple'ın bu hata üzerinde çalıştığını ve iOS 17.2 güncellemesi ile sorunu çözeceğini tahmin ediyorlar. Kullanıcılar, güncellemeleri düzenli olarak kontrol etmeleri ve en son sürüme geçmeleri konusunda uyarılıyor.