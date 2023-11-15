Instragram gönderileri ve Reels için yakın arkadaşlar dönemi başladı

Instagram, Hikayeler için sunduğu Yakın Arkadaşlar özelliğini artık Reels ve gönderiler için de genişletti. Böylece herkes gönderi ya da reelslarını en yakınlarına rahatlıkla açabilecek.

Instagram, Yakın Arkadaşlar özelliğini Hikayeler ve Notlar'dan akış gönderileri ve Reels için genişletiyor. Böylece, Reelleri ve akış gönderilerini sizi takip eden herkes yerine daha küçük, belki de daha güvenilir bir kitleyle paylaşabileceksiniz.

Yakın Arkadaşlar özelliği Reels ve Akış için başladı

Instagram ekibi, insanların Yakın Arkadaşlar'ı "en önemli kişilerle bağlantı kurmak için baskısız bir alan" olarak kullandığını söylüyor. Yakın Arkadaşlar seçeneğini reels ve akış gönderilerine genişleterek, geliştiriciler "içeriğinizi kimin göreceği konusunda daha fazla seçeneğe sahip olurken Instagram'da en özgün benliğiniz olmanın daha fazla yoluna" sahip olacağınızı umuyor.

Bir reels veya akış gönderisini yalnızca Yakın Arkadaşlarla paylaşmak oldukça basittir. Bir Reel oluştururken Kitle düğmesine basın, Yakın Arkadaşlar'ı seçin ve ardından Paylaş'a dokunun. Gönderi veya reels yeşil bir yıldız etiketine sahip olacak, böylece Yakın Arkadaşlar listenizde bunu görenler özel bir kulübün parçası olduklarını bilecekler. Özelliğin genişlemesini vurgulamak için, bugün uygulamanın artı düğmesinin yeşil bir yıldız simgesine dönüştüğünü görebilirsiniz.

Yakında birçok Yakın Arkadaşlar grubu olabilir

Yakın Arkadaşlar listesinin tüm Instagram özelliklerinde aynı kişi grubu olacağını belirtmek gerekir. Ancak Instagram, herkesin daha küçük kitlelerle bir şeyler paylaşması için başka yollar arıyor. Geçtiğimiz ay, Instagram başkanı Adam Mosseri, ekibinin kullanıcıların Hikayeleri farklı takipçi alt gruplarıyla paylaşmasına izin verecek bir yol denediğini açıkladı. Facebook kullanıcıları uzun zamandır birçok farklı arkadaş listesi oluşturabiliyor ve bir gönderiyi hangisiyle paylaşacaklarını seçebiliyorlar.