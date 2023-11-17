Instagram'a yapay zeka özelliği! İstediğinizi yazın o fotoğraf ya da videoyu düzenliyor

Instagram'a yapay zekâ destekli yeni özellikler geliyor. Mark Zuckerberg'in duyurduğu yeni özellikler, kullanıcıların sadece yazı yazarak istediği video ve fotoğrafın üzerinde değişim yapabilecek.

Sosyal medya devi Meta, yapay zekâ odaklı özelliklere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Instagram'a yapay zekâ destekli sohbet botu özelliği ekleyeceğini duyuran Meta, şimdi de Emu adlı yapay zekâ modeli ile Instagram için iki yeni özellik sunuyor.

Instagram'a yapay zeka destekli özellikler geliyor

1. Emu Edit: Metinle Görüntü Düzenleme Instagram'ın "Emu Edit" adını verdiği bu özellik, bir görüntü üzerinde metinlerle değişiklik yapma imkanı sağlıyor. Kullanıcılar, manuel seçim yapmaya gerek kalmadan yazacakları metinle görüntüde istedikleri değişiklikleri yapabilecekler. Meta'nın yapay zekâ modeli, yazılan metni anlayarak buna uygun düzenlemeleri gerçekleştirecek. Bu sayede düzenleme konusunda deneyimi olmayan kullanıcılar bile istedikleri görüntüyü oluşturabilecekler.

2. Emu Video: Otomatik Video Üretme "Emu Video" adı verilen diğer özellik ise kullanıcının hazırladığı metni otomatik olarak videoya dönüştürme yeteneğini sunuyor. Paylaşılan örnekler, metinlerden üretilen videoların gerçekçilikten uzak olabileceğini gösteriyor, ancak bu yeni özellik, kullanıcılara videolarını metin tabanlı bir şekilde oluşturma imkanı tanıyor.

Meta veya Instagram geliştiricileri, bu Emu tabanlı özelliklerin platforma ne zaman ekleneceği konusunda henüz bir açıklama yapmadılar. Ancak bu yeni özelliklerin, kullanıcılar için içerik üretimini daha erişilebilir hale getireceği düşünülüyor. Meta, bu sayede üçüncü taraf uygulamalara olan ihtiyacı azaltmayı hedefliyor.