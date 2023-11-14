Instagram hesabınızı silmeden Threads profilinizi silebilirsiniz

Instagram hesabınızı silmeden Threads profilinizi silebilirsiniz
Meta, sonunda o adımı atarak Threads'teki hesabı, Instagram hesabından bağımsız olarak silmeyi mümkün kılan güncellemeyi yaptı.

Meta, Threads'in bazı yönlerini Instagram'dan (yavaşça) ayırmaya devam ediyor. Uygulamanın üst düzey yöneticisi Adam Mosseri bir güncellemede, Threads kullanıcılarının artık Instagram'larını da silmeden uygulamadaki hesaplarını silebileceklerini söyledi.

Instagram silmeden Threads profili silinebiliyor

Kullanıcılar profillerini Ayarlar -> Hesap -> Profili sil veya devre dışı bırak yoluyla Threads uygulamasından kaldırabilirler.

Bu değişiklik, Threads kullanıcıları arasında uzun zamandır talep edilen bir özellikti ve birçoğu Instagram hesaplarını da silmeden Threads profillerini temizleyememekten dolayı hayal kırıklığına uğramıştı. Güncelleme, Meta'nın Threads kullanıcılarının gönderilerinin Instagram ve Facebook'un ana akışlarında tanıtılmasını devre dışı bırakmalarına olanak tanıyan başka bir ayar değişikliğini tanıtmasından kısa bir süre sonra geldi.

Değişikliklere rağmen, Instagram ve Threads hala birbirine çok yakından bağlı. Threads'e katılmak için bir Instagram hesabı gerekiyor ve uygulamanın tek mesajlaşma özelliği Instagram'ın gelen kutusuna dayanıyor. Threads ayrıca öneriler ve diğer özellikler için kullanıcıların Instagram varlığından da yararlanıyor.

Meta'nın iki hizmeti tamamen ayırması pek olası olmasa da, Threads'in sonunda daha bağımsız hale gelebileceğini ummak için nedenler var.

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