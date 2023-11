Instagram atağa geçti: Hikayeler 7 gün kalacak!

Daha iyi bir kullanım sunmak isteyen Instagram, sık sık özellikler getirmeye devam ediyor. Platformun son olarak "My Week" özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu özelliğe göre Hikayeler, 7 gün boyunca kalabilecek.

Instagram, sosyal medya kullanıcıları arasında popülerliğini sürdüren bir platform olarak, Meta çatısı altında yeni özellikler denemeye devam ediyor. Şu anda üzerinde çalışılan özelliklerden biri de kullanıcıların hikâyelerini takipçileriyle bir hafta boyunca paylaşmalarına olanak tanıyan "My Week."

"My Week" özelliği, kullanıcılara hikâyelerini bir hafta süresince paylaşma, istedikleri hikâyeyi kaldırma veya yeni hikâyeler ekleyebilme imkanı sunuyor. Bu ekle-çıkar özelliği sadece "My Week" sekmesinde kullanılabilecek.

Hikayeler 7 gün boyunca kalabilecek

Özellikle bir Instagram kullanıcısı, bu yeni özelliği içeren bir ekran görüntüsünü paylaşarak, paylaşılan hikâyelere yeni eklemeler yapabilmenin mümkün olacağını gösterdi. Bu özellikle birlikte, kullanıcıların profilindeki hikâyeler tam 7 gün boyunca kalacak ve isteyen herkes istediği zaman bu hikâyelere erişebilecek.

Ancak, şu an için bu özellik henüz tüm kullanıcılar için aktif hale getirilmemiş durumda. "My Week" özelliğini kullanabilmek için biraz zaman geçmesi gerekecek. Bu özellik, özellikle sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan kullanıcılar için oldukça faydalı olacak. Hatırlatmalar, yeni seyahat hikâyeleri ve kişisel amaçlar için kullanılabilecek bu özelliğin geniş kitlelere ne zaman açılacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor. Instagram, daha önce birçok yeni özelliği kullanıcılarına sunmuş olsa da, "My Week" özelliğinin genel kullanıma açılma tarihi henüz bilinmiyor.