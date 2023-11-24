Huawei'den MatePad Pro 11 ile dünyada bir ilk!

Huawei'den MatePad Pro 11 ile dünyada bir ilk!
Huawei'nin yeni amiral gemisi tableti MatePad Pro 11, dünyada bir ilki gerçekleştirerek uydu bağlantısı özelliğine sahip olacak.

Huawei'nin amiral gemisi tablet serisi MatePad Pro'ya yeni bir özellik ekleniyor. Huawei, bu ayın sonlarında tanıtılacak olan MatePad Pro 11 modelinde dünyada bir ilk olarak uydu bağlantısı özelliğini sunacak. Bu özellik, tabletin Beidou uydu sistemi ile uyumlu olarak çalışabilmesine olanak tanıyacak, böylece şebeke kapsama alanı olmayan bölgelerde bile mesaj gönderme ve konum paylaşma gibi işlemler gerçekleştirilebilecek.

Uydu bağlantılı MatePad Pro 11

MatePad Pro 11, Huawei'nin önceki telefon modellerinde benzer bir özelliği başarıyla uyguladığı ancak bu kez tablet segmentine taşıdığı bir sistemle çalışacak. Dikkat çeken bir diğer nokta ise MatePad Pro 11'in, ek bir anten gerektirmeden bu uydu bağlantısını başarabilmesi. Huawei, bu özellikle birlikte tablet dünyasında önemli bir adım atmış olacak.

Huawei'nin uydu iletişim sistemi, yüksek yörüngeli uydularla iletişim kurarak 36.000 kilometre uzaklıktaki konumları destekleyebiliyor. Ancak belirtilmelidir ki, uydu bağlantı özelliği, MatePad Pro 11'in tanıtımı sırasında sadece Çin pazarı için geçerli olacak.

Tabletin diğer özellikleri henüz tam olarak açıklanmasa da, Huawei'nin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre ince tasarım ve geniş ekran deneyimi sunması bekleniyor. Görseller, tabletin delikli bir OLED ekrana ve çift kamera düzenine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, Huawei'nin tablette kalem desteğini de unutmadığı belirtiliyor.

Huawei MatePad Pro 11'in tanıtım tarihi olarak 28 Kasım işaret ediliyor ve bu özellikle Çin pazarındaki kullanıcılar için heyecan verici bir yenilik sunacak gibi görünüyor.

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