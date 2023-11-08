Huawei'den 3 katlı telefon gelebilir

Huawei'den 3 katlı telefon gelebilir
Samsung'un katlanabilir telefonlarının yanı sıra Huawei'den üç kat katlanabilir telefon hamlesi gelebilir.

Samsung, katlanabilir ekran teknolojisine dayalı çeşitli form faktörlerini deniyor. Yakın tarihli bir rapora göre Huawei, Samsung'un bıraktığı yerden devam edebilir ve gelecek yıl üç katlanabilir bir telefon çıkarabilir.

TrendForce, sektörün içinden isimlere dayanarak Huawei'nin üç katlanabilir bir telefon geliştirdiğini ve şirketin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini, muhtemelen Mart 2024'ten önce piyasaya sürüleceğini söylüyor.

Huawei'den üç katlı telefon gelebilir

Huawei, Samsung'u yenip üç katlı bir telefonu ticarileştiren ilk şirket olabilir, ancak asıl soru, Samsung'un bu yarışa girip girmeyeceği. Samsung'un 2024'te katlanabilir pazar için aklında başka planlar olduğu düşünülüyor. Şirket, katlanabilir serisini iddialı ancak kanıtlanmamış konseptlerle genişletmek yerine önümüzdeki yıl orta sınıf, daha düşük maliyetli bir katlanabilir Galaxy cihazı piyasaya sürmek isteyebilir.

Teknoloji devi, her türlü form faktörünü yaratabilecek teknolojiye sahip olduğunu zaten gösterdi. Ancak şimdi Samsung, bir noktayı kanıtlamaktan ziyade katlanabilir telefonların daha fazla insana ulaşmasını hedefliyor gibi görünüyor.

Daha da önemlisi, Samsung ve Huawei artık rekabet etmiyor. Huawei sadece Çin için sınırlı sayıda üç katlı telefon çıkarırsa, belki de bu Samsung'un aynısını yapmak için acele etmesini ve küresel olarak denenmemiş bir pazar segmentine açılma riskini almasını teşvik etmeyecektir.

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