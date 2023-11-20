Google'dan Chrome'a bellek tasarrufu sağlayacak özellik

Google'dan Chrome'a bellek tasarrufu sağlayacak özellik
Google, daha fazla bellek tasarrufu sağlayacağını umduğu yeni bir Chrome özelliğini test ediyor. Olasılıksal Bellek Tasarruf Modu olarak adlandırılan özellik, epey iş görecek.

Google, masaüstü bilgisayar kullanıcıları için Chrome tarayıcısında "Olasılıksal Bellek Tasarrufu Modu" adını verdiği yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik, hangi sekmelerin bellekte tutulacağını tahmin etmek için olasılık dağılımlarını kullanarak daha fazla bellek alanı açmayı hedefliyor. Google, Chrome Bellek Tasarrufu özelliğini ilk olarak Aralık 2022'de tanıtmıştı ve bu mod etkin olmayan sekmelerin kapladığı belleği temizleyerek daha sorunsuz bir gezinti deneyimi sunuyor.

Bellekten tasarruf sağlayacak bir tasarımı benimsiyor

Olasılıksal Bellek Tasarrufu Modu, sekmenin durumuyla ilgili gözlemlere dayanarak kullanıcının sekmeleri ne sıklıkta ziyaret etme olasılığını tahmin ediyor. Yeniden ziyaret edilme olasılığı yüksek olan sekmeleri bellekte tutarken, tekrar ziyaret edilme ihtimali düşük olan sekmelerden vazgeçerek sistem belleğinden tasarruf sağlayacak bir tasarımı benimsiyor.

Bu yeni mod, en deneysel Chrome sürümü olan Chrome Canary sürüm 121'de yer alıyor. Ancak, henüz kararlı Chrome tarayıcısının genel sürümüne entegre edilmemiş durumda. Bu nedenle, bu özelliği denemek isteyen kullanıcılar, Chrome Canary sürümünü kullanabilirler.

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