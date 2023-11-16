Google'dan arama motorunu adeta sosyal medya uygulamasına çeviriyor!

Google, arama motorunda kullanıma sunmayı planladığı yeni özellikleri duyurdu. Yeni özelliklerle birlikte Google, başlı başına bir sosyal medya konumuna gelebilir.

Google, arama motorundaki kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla iki yeni özellik getiriyor. Bu değişikliklerle Google, kullanıcıların ilgi alanlarına daha fazla odaklanmayı ve kişiselleştirilmiş içerik sunmayı hedefliyor.

Google'dan yenilik üstüne yenilik

Konu Başlıklarını Takip Etme: Google, sosyal medya uygulamalarındaki gibi konu başlıklarını takip etme özelliğini kullanıcılara sunacak. Kullanıcılar, belirledikleri konu başlıklarını takip ederek bu konulardaki içeriklere daha kolay erişebilecekler. Bu özellik, Google'ın sadece anahtar kelimelere odaklanan algoritmasını genişleterek kullanıcılara daha çeşitli içerikler sunmayı amaçlıyor. Web Sayfalarına Not Ekleme: Google, kullanıcılara web sayfalarına not ekleme imkanı tanıyacak. Kullanıcılar, ilginç buldukları veya not düşmek istedikleri web sayfalarına özel notlar ekleyebilecekler. Bu özellik, kullanıcıların internet üzerindeki içerikleri daha etkileşimli hale getirmeyi ve kişiselleştirmeyi amaçlıyor.

Bu yeniliklerle birlikte Google, kullanıcıların arama deneyimini daha kişisel ve ilgi çekici hale getirme stratejisi izliyor. Özellikle genç nesillerin farklı platformları arama motoru olarak tercih etmesine karşı rekabeti artırmayı hedefliyor. Bu özelliklerin ABD ve Hindistan'da test edilmesinin ardından küresel olarak kullanıma sunulması bekleniyor.