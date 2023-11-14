Google, Samsung'a para yağdırmış! İşte sebebi

Google'ın Samsung'a adeta koca bir servet ödediği ortaya çıktı. Samsung telefonlarda önde olmak isteyen Google, bunu gerçekleştirmek için elini taşın altına fazlasıyla koymuş görünüyor. Çünkü bu uğurda harcanan para gerçekten de büyük bir servete eş değer.

Google'ın, iPhone'larda varsayılan arama motoru olmak için yılda 18-20 milyar dolar arasında ödeme yaptığı biliniyor; ancak sadece Apple değil, aynı zamanda Samsung ve diğer markalara da ödeme yaptığı ortaya çıktı. Bloomberg'in raporuna göre, Google'ın Samsung'a yaptığı ödeme, dört yıl içinde toplamda 8 milyar doları buluyor.

Google meğer Samsung'a servet dökmüş

Google, bu ödemelerle Samsung'a Google Asistan'ın varsayılan sesli asistan, Google Play Store'un varsayılan uygulama mağazası ve Google Arama'nın varsayılan arama motoru uygulaması olma imkanı tanıdı. Ayrıca, Google'ın Android cihaz üreticilerine uygulamalarını ana ekranda tutmaları için de ödeme yaptığı biliniyor.

Bu strateji, Google'ın Android OEM'leri aracılığıyla rakip hizmetlerin Android telefonlara getirilmesini önlemeyi amaçlıyor. Örneğin, Samsung'un kendi sesli asistanı Bixby ve uygulama mağazası Galaxy Store gibi rekabetçi hizmetlere rağmen, Google'ın ödemeleri sayesinde Google'ın hizmetleri varsayılan olarak kalıyor.

Google'ın bu ödemelerle Android ekosistemini kendi hizmetleri etrafında güçlendirmeye çalıştığı ve rakip arama motorlarına, uygulama mağazalarına ve sesli asistanlara karşı rekabet avantajı sağladığı görülüyor.