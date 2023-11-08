Google, reklam verenler için yapay zekayla görsel ve tanıtım oluşturmaya fırsat tanıyor

Performance Max artık Bard sohbet robotuna güç veren aynı yapay zeka araçlarını kullanıyor. Google, reklam verenlerin kullanımına açacağı yeni yapay zekayla çok daha fazla gelir elde etmeyi hedefliyor.

Google, reklam verenlerin Bard chatbot ile aynı teknolojiyi kullanarak yapay zeka tarafından oluşturulan içerik oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. Google'ın Performance Max reklamcılık ürününde beta olarak kullanıma sunulan özellik, ABD'li reklamverenlerin yapay zeka kullanarak kampanyalar için metin ve görsel varlıklar oluşturmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanıyor.

Engadget'in haberine göre, Performance Max halihazırda Youtube, arama, görüntülü reklam ve diğerleri dahil olmak üzere birden fazla Google ürününde çalışan yapay zeka destekli bir ürün. Performans verilerini analiz ederek reklamları optimize ediyor ve yeni özellik, varlık oluşturmaya yardımcı olmak için yapay zeka kullanarak bunu tamamlıyor. Google'ın belirttiği gibi, bu özellikler reklamverenlerin çeşitli Google platformlarında hızlı bir şekilde yüksek kaliteli, kişiselleştirilmiş varlıklar oluşturmasına olanak tanıyacak.

Google'dan Pallavi Naresh, "Varlık çeşitliliği, başarılı bir Performance Max kampanyası için önemli bir bileşendir. Bize, varlıkları oluşturmanın ve ölçeklendirmenin, kanallar arası bir kampanya oluşturmanın ve optimize etmenin en zor kısımlarından biri olabileceğini söylediniz. Artık sadece birkaç tıklamayla kampanyanız için yeni metin ve görsel varlıkları oluşturabileceksiniz" dedi.

Bard ya da ChatGPT'de olduğu gibi, kullanıcılar yapay zekaya istemleri iletiyor ve yapay zeka da her işletme için benzersiz görseller ve metinler oluşturuyor. Pazarlamacılar, yayınlanmadan önce sistem tarafından oluşturulan tüm varlıkları inceleyebilir ve düzenleyebilir. Aynı reklamın versiyonlarını oluşturmak veya sıfırdan yeni reklamlar oluşturmak için kullanılabilir. Yapay zeka tarafından oluşturulan tüm görüntüler görünür bir filigran içeriyor ve bu şekilde etiketleniyor.

Bu özellik, pazarlamacıların reklam materyallerini daha hızlı oluşturmalarına yardımcı olurken, elbette Google'ın da bu reklamları yayınlamasına ve daha hızlı para kazanmasına yardımcı olacak. Bu anlamda, gelirinin büyük çoğunluğunu reklamlardan elde eden Google için mükemmel bir yapay zeka kullanım alanı. Yeni sistem şu anda beta aşamasında ve yalnızca ABD'de kullanılabiliyor, ancak 2023'ün sonuna kadar daha yaygın bir şekilde kullanıma sunulması bekleniyor.