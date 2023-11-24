Google Meet artık yapay zeka aracılığıyla elinizi kaldırdığınızı anlayabiliyor

Google Meet, gerçekten elinizi kaldırarak kameraya yaklaştırdığınızda, el kaldırma özelliğini etkinleştirmenize olanak tanıyan bir özelliği devreye alıyor.

Mart ayında Google, gerçek elinizi kaldırarak el kaldırma özelliğini etkinleştirmenize olanak tanıyan bir Google Meet özelliğini kullanıma sunacağını duyurmuştu. Şimdi ise yapay zeka destekli yeni özellik, farenize hiç dokunmadan dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlıyor.

Özelliğin kendisi gerçekten açıklayıcı. Tek yapmanız gereken elinizi kameranın görüş alanı içinde ve vücudunuzdan ve yüzünüzden uzakta kaldırmak. Bu şekilde burnunuz kaşındığı için yanlışlıkla tetiklemezsiniz. Ayrıca, biraz fazla çılgınca hareket ederek özelliği yanlışlıkla tetiklemekten kaçınmak için aktif konuşmacılar için devre dışı bırakılmıştır.

Google Meet'ten elinizi kaldırdığınızı tespit edebiliyor

Google Meet bu hareketi algıladığında, ekranınızda bir yükleme simgesi belirecek ve birkaç saniye sonra el kaldırma özelliği tetiklenecek.

Bundan sonra işler, ekranın altındaki el kaldırma düğmesine tıkladığınızda olduğu gibi devam eder. Video akışınız ızgaraya eklenir ve çağrı moderatörleri söyleyecek bir şeyiniz olduğundan haberdar edilir.

Genelde bilgisayarınızın başında oturuyorsanız ve normal el kaldırma düğmesine erişiminiz varsa, bu özellik oldukça sınırlı olacaktır. Ancak, makinenizin yakınında değilseniz ya da bir grup başka insanla birlikte bir telekonferans odasındaysanız, bu özellik dikkatleri üzerinize çekmenizi kolaylaştıracaktır.

Yeni el kaldırma hareketi şu anda Google Meet Workspaces'te kullanıma sunuluyor, ancak varsayılan olarak kapalı. Bu yüzden ayarlara girdiğinizden ve açtığınızdan emin olun. Aksi takdirde işleri eski yöntemlerle yapmak zorunda kalacaksınız.

Yine de, Google Meet bu hareketi tanımak için yapay zekayı kullanabiliyorsa, diğerlerini tanıması için her zaman bir şans vardır. Kim bilir, belki bir gün mikrofonlarımızı bir sus el işaretiyle kapatabiliriz?