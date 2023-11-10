Google, Gmail'e WhatsApp dokunuşuyla yeni bir arayüz getiriyor!

Google, Gmail için hazırladığı yeni bir tasarım özelliğini test ederken, gelen özellik WhatsApp ile benzerlik gösterecek. Yani kısacası Gmail içerisinde kendinizi WhatsApp'ta gibi hissedebilirsiniz.

ABD merkezli teknoloji devi Google, mobil ürün ve hizmetlerindeki revizyon çalışmalarına devam ediyor. Son haberlere göre, popüler e-posta servisi Gmail'in mobil uygulamasına yeni bir arayüz özelliği ekleniyor. Henüz test aşamasında olan bu özellik, kullanıcıya zaman tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Gmail'e WhatsApp benzeri özellik geliyor

Gmail uygulamasında e-posta yanıtlama işlemi için genellikle özel butonlar kullanılırken, Google'ın yeni arayüzü bu alışkanlığı değiştiriyor. Android ekosistemi için test edilen yeni arayüz, e-posta okuma ekranının sonuna bir yanıtlama bölgesi ekleyerek kullanıcıya pratik bir çözüm sunuyor. Bu sayede "yanıtla" butonu aramak yerine, kullanıcılar tıpkı WhatsApp'ta mesajlaşırmış gibi e-posta yanıtlayabilecekler.

Ekranın altına yerleştirilen bölüme dokunan kullanıcılar, telefon klavyesine erişebilir ve alışık oldukları yazma deneyimini sürdürebilirler. Ayrıca bu alanda, e-postaya belge eklemek için özel bir buton da bulunacak. Google, bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı konusunda henüz bir açıklama yapmazken, iOS ekosistemine ne zaman geleceği ise belirsizliğini koruyor.