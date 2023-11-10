Google, Gmail'e WhatsApp dokunuşuyla yeni bir arayüz getiriyor!
ABD merkezli teknoloji devi Google, mobil ürün ve hizmetlerindeki revizyon çalışmalarına devam ediyor. Son haberlere göre, popüler e-posta servisi Gmail'in mobil uygulamasına yeni bir arayüz özelliği ekleniyor. Henüz test aşamasında olan bu özellik, kullanıcıya zaman tasarrufu sağlamayı hedefliyor.
Gmail'e WhatsApp benzeri özellik geliyor
Gmail uygulamasında e-posta yanıtlama işlemi için genellikle özel butonlar kullanılırken, Google'ın yeni arayüzü bu alışkanlığı değiştiriyor. Android ekosistemi için test edilen yeni arayüz, e-posta okuma ekranının sonuna bir yanıtlama bölgesi ekleyerek kullanıcıya pratik bir çözüm sunuyor. Bu sayede "yanıtla" butonu aramak yerine, kullanıcılar tıpkı WhatsApp'ta mesajlaşırmış gibi e-posta yanıtlayabilecekler.
Ekranın altına yerleştirilen bölüme dokunan kullanıcılar, telefon klavyesine erişebilir ve alışık oldukları yazma deneyimini sürdürebilirler. Ayrıca bu alanda, e-postaya belge eklemek için özel bir buton da bulunacak. Google, bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı konusunda henüz bir açıklama yapmazken, iOS ekosistemine ne zaman geleceği ise belirsizliğini koruyor.