Google, Gmail'e WhatsApp dokunuşuyla yeni bir arayüz getiriyor!

Google, Gmail'e WhatsApp dokunuşuyla yeni bir arayüz getiriyor!
Google, Gmail için hazırladığı yeni bir tasarım özelliğini test ederken, gelen özellik WhatsApp ile benzerlik gösterecek. Yani kısacası Gmail içerisinde kendinizi WhatsApp'ta gibi hissedebilirsiniz.

ABD merkezli teknoloji devi Google, mobil ürün ve hizmetlerindeki revizyon çalışmalarına devam ediyor. Son haberlere göre, popüler e-posta servisi Gmail'in mobil uygulamasına yeni bir arayüz özelliği ekleniyor. Henüz test aşamasında olan bu özellik, kullanıcıya zaman tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Gmail'e WhatsApp benzeri özellik geliyor

Gmail uygulamasında e-posta yanıtlama işlemi için genellikle özel butonlar kullanılırken, Google'ın yeni arayüzü bu alışkanlığı değiştiriyor. Android ekosistemi için test edilen yeni arayüz, e-posta okuma ekranının sonuna bir yanıtlama bölgesi ekleyerek kullanıcıya pratik bir çözüm sunuyor. Bu sayede "yanıtla" butonu aramak yerine, kullanıcılar tıpkı WhatsApp'ta mesajlaşırmış gibi e-posta yanıtlayabilecekler.

Ekranın altına yerleştirilen bölüme dokunan kullanıcılar, telefon klavyesine erişebilir ve alışık oldukları yazma deneyimini sürdürebilirler. Ayrıca bu alanda, e-postaya belge eklemek için özel bir buton da bulunacak. Google, bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı konusunda henüz bir açıklama yapmazken, iOS ekosistemine ne zaman geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!