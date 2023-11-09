Google çalışanlarından, şirkete Filistin konusunda olay yaratan açık mektup!

Bir grup Google çalışanı, açık bir mektup yayınlayarak, Google'a tepki gösterdi. İsrail-Filistin çatışmalarına yönelik olarak şirket içinde Filistinli, Müslüman ve Arap çalışanlara yönelik istismar uygulandığı ifade edilirken, yönetimden İsrail'in soykırım niteliğindeki hamlelerinin kınanması talep edildi.

Bir grup Google çalışanı, bir açık mektup yayınlayarak İsrail-Filistin savaşıyla ilgili ifade özgürlüğü konusunda şirkette çifte standart uygulandığını iddia etti. Yazıda şirket içinde Müslüman, Arap ve Filistinli çalışanlara yönelik "nefret, istismar ve misilleme" kınanıyor.

Misilleme korkusuyla belirli isimlere yer verilmeyen mektubu kaleme alan çalışanlar, CEO Sundar Pichai, Google Cloud CEO'su Thomas Kurian ve diğer üst düzey liderlerden "devam eden soykırımı mümkün olan en güçlü şekilde" kınamalarını talep ediyor. Ayrıca şirketten, İsrail ordusuna yapay zeka ve diğer gelişmiş teknolojileri tedarik etmek üzere 1.2 milyar dolarlık bir anlaşma olan Project Nimbus'u iptal etmesini istiyorlar.

"Bizler maruz kaldığımız nefret, istismar ve misilleme karşısında sessiz kalamayız"

Mektupta, "Bizler, Siyonizm karşıtı Yahudi meslektaşlarımızın da katıldığı Müslüman, Filistinli ve Arap Google çalışanlarıyız. Şu anda işyerinde maruz kaldığımız nefret, istismar ve misilleme karşısında sessiz kalamayız" ifadelerine ver verildi.

Mektupta, İsmal ve Filistinli karşıtı işyeri tavırları olduğu ifade edildi. Filistinlilerin terörizmi desteklediği suçlamasının yapıldığı, Hazret-i Muhammed'e iftira atıldığı iddia edilirken, aynı zamanda Filistinlilerin bazı Google çalışanları tarafından "hayvan" olarak adlandırıldığından bahsedildi.

Çalışanlar, Google yöneticilerinin şirketteki Arap ve Müslüman kişilere, Filistinli aileler için duydukları endişeye yanıt olarak Hamas'ı destekleyip desteklemediklerini alenen sorduklarını söylüyor. Mektupta, "Filistin'e sempati duyan çalışanların kamusal yaşamlarını takip etmek ve onları 'terörizmi destekledikleri' gerekçesiyle hem Google'a hem de kolluk kuvvetlerine bildirmek için koordineli çabalar bile var" deniyor.

Editör: Gamze Nur Ergil