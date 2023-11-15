Galaxy S24'ün kilit ekranı Instagram kamerasına doğrudan erişime sahip olabilir

Samsung'un yeni modeli Galaxy S24'e yapay zeka özellikleri ekleyeceği ve aynı zamanda Instagram ile işbirliği yaparak daha derin bir sosyal medya entegrasyonu sağlayacağı bildiriliyor.

Samsung'un Galaxy S24'e çeşitli yapay zeka özellikleri getireceği söyleniyor ve şirket bu yapay zeka destekli özelliklerden birini çoktan duyurdu. Ancak şirketin üzerinde çalıştığı tek şey yapay zeka değil. Samsung'un daha derin sosyal medya entegrasyonu için Instagram ile birlikte çalıştığı görülüyor.

Galaxy S10 ile Samsung, telefonun yerel kamera uygulamasından doğrudan fotoğraf ve video çekmenin ve bunları Instagram Hikayelerine yüklemenin bir yolunu sundu. Galaxy S24 ile şirket, Instagram'ı telefonun kilit ekranına entegre ederek bir adım daha ileri gidiyor gibi görünüyor. Kullanıcılar Instagram'ın kamera moduna doğrudan Galaxy S24'ün kilit ekranından erişebilecekler. Geliştirici Alessandro Paluzzi, Android için Instagram uygulamasında bu özelliği bulmayı başardı.

Samsung Galaxy S24 kilit ekranı Instagram kamera kısayolu sızıntısı

Görünüşe göre Galaxy S24, Ayarlar menüsünde kullanıcıların Instagram Kamera modunu telefonun kilit ekranı kısayollarından biri olarak ayarlamasına olanak tanıyan bir seçeneğe sahip olacak. Bu özellik, telefon kullanıcıları Instagram uygulamasını ilk kez açtığında tanıtılabilir. Kullanıcıların bunu denemesini sağlayan bir açılır menü vardır. Instagram uygulamasıyla daha fazla özellik ve entegrasyon olabilir ve bunlar Samsung'un Galaxy S24 serisini duyurması beklenen Ocak ayı başında ortaya çıkabilir.