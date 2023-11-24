Formula 1'de pist ihlallerini hemen tespit edebilecek yapay zeka geliyor!

Formula 1 dünyasına da yapay zeka geliyor. Sınırların ihlalini ortadan kaldırmak için devreye yapay zeka teknolojisi alınacak.

Formula 1 dünyasında sık sık karşılaşılan sınırların ihlali meselesine çözüm bulmak amacıyla yapay zeka teknolojisinin kullanılmasına yönelik bir adım atılıyor. FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), sezon kapanışı Abu Dhabi Grand Prix'sinde Computer Vision teknolojisini test edeceğini açıkladı.

Sınır ihlalini yapay zeka bulacak

Yapay zeka sistemi, araçların beyaz sınır çizgisini ihlal edip etmediğini kontrol etmeye yardımcı olacak. Şu anda, F1 yetkilileri bazı virajlarda araçların çizgileri ihlal edip etmediğini sensörler aracılığıyla gözlemleyebiliyor, ancak manuel incelemeler bazen kaçınılmaz olabiliyor.

FIA, Computer Vision teknolojisinin ilk aşamasında, pistin kenarındaki çizgiyi geçen piksel sayısını belirlemek için kullanacak. Ancak sistemin pist sınırlarının ihlalini tamamen otomatik olarak belirlemek yerine, manuel incelemeleri azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

Bu adım, özellikle yarışlarda sıkça karşılaşılan sınırların ihlali durumlarında daha hızlı ve etkili bir çözüm sunmayı amaçlıyor. FIA, bu teknoloji ile potansiyel kural ihlallerini önemli ölçüde azaltarak daha etkin bir denetim sağlamayı hedefliyor. Bu sayede, yarışlardaki sınırların ihlali konusundaki tartışmalara daha etkin bir çözüm getirilmesi amaçlanıyor.