Elon Musk'ın ChatGPT rakibi Grok'un çıkış tarihi belli oldu

Elon Musk'ın ChatGPT rakibi Grok'un çıkış tarihi belli oldu
Elon Musk, yapay zekâ destekli sohbet botu Grok'un ne zaman kullanıma gireceğini açıkladı. Belli ki sohbet botu birkaç güne hizmete girecek.

Milyarder iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde X'e entegre edilecek olan yapay zekâ destekli sohbet botu Grok'u tanıtmış ve bu botun ChatGPT'den daha iyi olduğunu iddia etmişti. Elon Musk, şimdi ise Grok'un kullanıcılara ne zaman sunulacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, yeni sohbet botu Grok, kullanıcılara sadece birkaç gün içinde sunulacak.

Daha önce bazı bölgelerde erken erişim kapsamında kullanılabilen Grok, Elon Musk'ın açıklamasıyla küresel çapta ne zaman hizmete açılacağı belli oldu. Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Grok'un X'e entegrasyonunu gösteren bir video da paylaşıldı. Bu videoya göre, kullanıcılar X'in menü bölümünde Grok'a ait yeni bir simge görecekler ve bu simgeye tıklayarak yapay zekâ destekli sohbet bota ulaşabilecekler.

Elon Musk'ın açıklaması şöyle:

Grok'un kullanımı için özel bir abonelik gerekiyor. Kullanıcılar, Grok'u denemek istediklerinde X Premium+ abonesi olmaları gerekecek. Türkiye'de aylık 300 TL olan bu abonelik paketi, kullanıcılara Grok'u kullanma imkanı tanıyacak. ChatGPT'nin gelişmiş versiyonu olan ChatGPT+ ise 20 dolar karşılığında satın alınabiliyor, bu da Grok için sunulan fiyatın makul olduğunu gösteriyor.

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