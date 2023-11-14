Elon Musk duyurdu! Az takipçisi olanlar fenomen olabilecek

X'in sahibi ve patronu Elon Musk, yaptığı açıklama ile X'in algoritmasını değiştireceklerini duyururken, gelecek olan algoritma en çok da az takipçisi olanları ilgilendiriyor.

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra gerçekleştirdiği bir dizi değişiklikle platformu tamamen dönüştürme kararı almıştı. Bu değişikliklerin bir parçası olarak Musk, platformun adını "Twitter" yerine "X" olarak değiştirmiş ve kullanıcıların yaratıcı içeriklere odaklandığı bir yer haline getirmeyi amaçlamıştı.

Yeni algoritmadan küçük hesaplar yarar sağlayacak

Musk'ın yaptığı son açıklamaya göre, X'in algoritması da önemli bir güncelleme alacak. Bu yeni güncelleme ile birlikte X kullanıcıları, sadece popüler hesapların ya da arkadaşlarının gönderilerini değil, aynı zamanda ilgi alanlarına uygun içerikleri de akış sayfalarında görebilecekler. Bu, daha az takipçisi olan hesapların da daha fazla görünürlüğe ve potansiyel olarak daha fazla takipçiye ulaşma şansını artırabilir.

X platformu, son dönemde içerik üreticilerine ve yaratıcı hesaplara odaklanarak büyümeyi hedefliyor. Linda Yaccarino, X'in CEO'su, yeni reklam geliri paylaşım programının başlatıldığını ve 20 milyon dolarlık ödeme yapıldığını açıkladı. Ayrıca, X Premium için ödeme yapan hesaplar için karakter sınırının 25 bin karaktere çıkarıldığı ve iki saate kadar video yüklenebildiği belirtildi.

Yeni algoritma güncellemesi, küçük çaplı içerik üreticileri için daha fazla fırsat sunmayı hedefliyor. Güncellemenin birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor, ancak bu değişikliklerin X'in hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağını zaman gösterecek.