Domino's Pizza'dan fırınlı elektrikli bisiklet geliyor!

Domino's Pizza, müşterilerine sıcak pizza götürmek için özel bir elektrikli bisiklet üreterek, bisikletin arkasına fırın yaptırdı.

Dünya genelinde yaygın hizmet veren pizza zinciri Domino's, müşterilerine daha sıcak pizza ulaştırmak amacıyla özel bir elektrikli bisiklet uygulamasını başlattı. Bu özel bisiklet, sadece pizza teslimatları yapmak üzere tasarlanmış olup, pizzaları müşterilere daima sıcak bir şekilde ulaştırmayı hedefliyor.

Domino's Pizza'nın elektrikli bisikletleri, markanın tanıdık kırmızı, mavi ve beyaz renklerine sahip özel bir tasarıma sahiptir. Tasarımın yanı sıra işlevselliğiyle de dikkat çeken bisikletler, ileri teknoloji süspansiyon sistemleriyle donatılmıştır. Ayrıca, bisikletin arka kısmında büyük bir fırın bulunmaktadır.

Pizzalar sıcak gelsin diye fırınlı bisiklet yaptılar

Fırın, Domino's tarafından "sıcaklık kontrollü pizza kapsülü" olarak adlandırılmaktadır. Bu özel kapsül, içindeki fan sistemi sayesinde pizza ve kapsülün sıcaklığını 68 santigrat derecede sabit tutmayı amaçlamaktadır. Domino's, nemlenmeyi önlemek için de çalışmalar yaparak müşterilere sıcak ve kuru bir pizza deneyimi sunmayı hedefliyor.

Elektrikli bisikletin arkasına yerleştirilen fırın, aydınlatmalı yapısıyla sürüş güvenliğini artırmaya yönelik bir tasarıma sahiptir. Ayrıca, fırının sıcaklığı, arka kısıma eklenen bir ekran üzerinde gösterilecek.

Domino's Pizza'nın, bu özel elektrikli bisikleti tüm hizmet verdiği pazarlarda kullanmaya başlayacağı belirtilmekle birlikte, bu dönüşüm sürecinin tamamlanma zamanı hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır. Türkiye'deki kullanıma ilişkin detaylar ise henüz açıklığa kavuşmuş değil.