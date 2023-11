ChatGPT ücretli abonelerine sunulan özellik tamamen ücretsiz oluyor!

OpenAI, CEO Sam Altman ve kurucu ortak Greg Brockman'ın ayrılışı sonrasında, yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT için yeni bir özellik duyurdu. Bu yeni özellik, ChatGPT'yi ücretsiz kullanan kullanıcılara sesli iletişim olanağı tanıyacak.

ChatGPT, daha önce sesli iletişim özelliğini kullanıcılarına sunmuş, ancak bu özellik sadece ChatGPT Plus paketi satın alan kullanıcılar için geçerliydi. Şimdi ise, ücretsiz kullanıcılar da sesli iletişim özelliğinden faydalanabilecekler.

OpenAI, ChatGPT'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bir video ile sesli iletişim özelliğini duyurdu. Videoda, ChatGPT'ye sesli bir soru yöneltilerek kullanım örneği gösterildi. Bu yeni özellikle birlikte, ChatGPT'nin ücretsiz kullanıcıları da sesli olarak sohbet botu ile etkileşimde bulunabilecekler.

OpenAI, ChatGPT'nin geliştirilmiş özellikleriyle kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor ve yapay zeka alanındaki ilerlemeleri paylaşmaya devam ediyor.

ChatGPT'nin sesli iletişim özelliğinin duyurulduğu paylaşım:

ChatGPT with voice is now available to all free users. Download the app on your phone and tap the headphones icon to start a conversation.



