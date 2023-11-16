ChatGPT abonelikleri kapatıldı!

Open AI, yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT'nin ücretli abonelik planını geçici olarak durdurdu.

Dünyanın en popüler yapay zekâ destekli sohbet botu olan ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, aylık 20 dolar karşılığında sunulan "ChatGPT Plus" aboneliğini geçici bir süreliğine durdurma kararı aldı. Mevcut aboneler hizmeti kullanmaya devam edebilecekler ancak yeni abonelik almak isteyenler bir süre beklemek zorunda kalacaklar.

OpenAI CEO'su Sam Altman, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ChatGPT Plus aboneliğinin geçici olarak durdurulmasının nedenini paylaştı. Altman'a göre, son dönemde ChatGPT Plus kullanımında yaşanan patlama, OpenAI'ın kapasitesini aştı. Kullanıcılar, ChatGPT üzerinden aboneliklerin yeniden açılmasını beklemek için bildirim almak istiyorlarsa kayıt yaptırabilecekler.

ChatGPT Plus abonelikleri kısa süreliğine durduruldu

ChatGPT, sunduğu yenilikçi özelliklerle birlikte büyük bir ilgi gördü. Kullanıcıların kişiye özel ChatGPT versiyonları oluşturabilme imkanı ve ChatGPT üzerinden para kazanma sistemi, büyük ilgi çekti ve bu da ChatGPT Plus aboneliklerinde bir artışa neden oldu. Ancak bu yoğun talep, geçici olarak yeni abonelik alımlarının durdurulmasına sebep oldu.

Sam Altman, aboneliklerin ne zaman yeniden başlayacağına dair bir bilgi vermezken, şirketin daha fazla kapasite oluşturarak ve kullanıcı deneyimini iyileştirerek bu durumu çözmeye çalışacağını belirtti.