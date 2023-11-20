çalışanları istifa etti! O rakip firma çalışanları kendisine çekmek için atak yaptı

NVIDIA Yöneticisi Jim Fan, X'ten yaptığı açıklamada istifa eden OpenAI çalışanlarını kendi firmalarında çalışmaya davet ederek, şimdiden rakip firmadan önemli isimleri bünyesine katmak istiyor.

Son üç günde üç farklı CEO değişikliğiyle sarsılan OpenAI, teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Yapay zeka alanında öne çıkan mühendisleri, araştırmacıları ve programcıları bünyesinde bulunduran OpenAI, çalışanlarıyla ilgili diğer teknoloji şirketlerinin ilgisini çekiyor.

OpenAl çalışanlarına açık davet

Bu şirketlerden biri olan NVIDIA'nın Baş Yapay Zeka Sorumlusu Jim Fan, OpenAI çalışanlarını kendisiyle iletişime geçmeye davet etti. Fan, mail adresini paylaşarak DM'lerinin de açık olduğunu belirtti. Jim Fan, daha önce OpenAI'da da görev almış bir isim olup, OpenAI'daki değişikliklerin ardından yapay zeka alanında çalışan birçok kişinin kariyerinde değişiklik yaşanabileceğini düşünüyor.

Bu tür açık davetler genellikle rakip firmalardan çalışan kapma savaşlarına neden olabilir, ancak OpenAI'da yaşanan içsel değişiklikler ve istifaların ardından bu davetlerin özel bir durumu yansıttığı düşünülüyor. Sam Altman'ın görevden alınmasının ardından gelen istifalar, çalışanların gelecekteki kariyer tercihlerini şekillendirebilir.